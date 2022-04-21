Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220421/orlov-1784707393.html
Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске
Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске - РИА Новости, 21.04.2022
Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел личный прием граждан в городе Завитинск, где выслушал двух жителей, которых интересовало строительство мясного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:04
2022-04-21T14:04
амурская область
белогорск
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел личный прием граждан в городе Завитинск, где выслушал двух жителей, которых интересовало строительство мясного цеха и благоустройство дороги, ведущей к местной поликлинике.Как уточняет правительство Приамурья, в связи с тем, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, вновь возобновлен личный прием граждан в исполнительных органах госвласти и прием губернатора области.К личному приему Орлова по видеоконференцсвязи были подключены руководители профильных министерств и ведомств области.Глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) из села Успеновка Завитинского округа сообщил на личном приеме, что для повышения рентабельности своего КФХ планирует реализовывать самостоятельно мясо, но для этого по новым правилам необходимо получение ветеринарной справки, которая выдается только на специализированных бойнях."Знаю, что ведется строительство такого мясного цеха в округе, где можно будет получить такую ветеринарную справку, но на сегодняшний день цех не работает. Поэтому вынуждены реализовывать мясо через посредников, которые закупают его по заниженной стоимости, либо ездить в Белогорск и терять целый день. Хочется, чтобы вы уделили внимание данному вопросу", - обратился к губернатору глава КФХ.По информации главы Завитинского округа Сергея Линевича, в феврале 2021 года администрация провела конкурс на создание модульного мясного комплекса, по итогам которого предприниматель получил 30 миллионов рублей субсидии."В прошлом году стартовало строительство мясного перерабатывающего комплекса. По состоянию на сегодняшний день, установлены основные несущие конструкции, в том числе крыша и стены комплекса. Полностью построена котельная и обустроена водяная скважина. Оборудование для комплекса завезено в полном объеме. Но в связи с отсутствием линии электропередачи производственные работы были приостановлены", - уточнил Линевич.Данный вопрос решается министерством сельского хозяйства и управлением ветеринарии. Губернатор поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области также подключиться и проработать вопрос присоединения объекта к сетям электроснабжения."Необходимо с филиалом "ДРСК" проработать возможность сокращения сроков технологического присоединения строящегося мясоперерабатывающего комплекса к электрическим сетям. До 15 мая о результатах доложить мне и проинформировать заявителя", - сказал Орлов.Глава Приамурья также поручил главе Завитинского округа и региональному минтрансу разобраться с ремонтом дороги, ведущей к железнодорожной поликлинике.По данным минтранса, на ремонт участка дороги в 150 метров нужно, предварительно, 2 миллиона рублей, сейчас готовится смета, просчитывается объем работ, дорогу планируют сделать в этом году."Благоустроить проблемный участок дороги необходимо до 15 ноября этого года", - обозначил сроки Орлов.
https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html
https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html
https://ria.ru/20220411/ostanovki-1782904885.html
белогорск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белогорск, общество, василий орлов (губернатор), амурская область
14:04 21.04.2022
 
Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске

Губернатор Амурской области Орлов провел личный прием граждан в Завитинске

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел личный прием граждан в городе Завитинск, где выслушал двух жителей, которых интересовало строительство мясного цеха и благоустройство дороги, ведущей к местной поликлинике.
Как уточняет правительство Приамурья, в связи с тем, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, вновь возобновлен личный прием граждан в исполнительных органах госвласти и прием губернатора области.
На набережной реки Амур в городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:04Амурская область
В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года
К личному приему Орлова по видеоконференцсвязи были подключены руководители профильных министерств и ведомств области.
Глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) из села Успеновка Завитинского округа сообщил на личном приеме, что для повышения рентабельности своего КФХ планирует реализовывать самостоятельно мясо, но для этого по новым правилам необходимо получение ветеринарной справки, которая выдается только на специализированных бойнях.
"Знаю, что ведется строительство такого мясного цеха в округе, где можно будет получить такую ветеринарную справку, но на сегодняшний день цех не работает. Поэтому вынуждены реализовывать мясо через посредников, которые закупают его по заниженной стоимости, либо ездить в Белогорск и терять целый день. Хочется, чтобы вы уделили внимание данному вопросу", - обратился к губернатору глава КФХ.
По информации главы Завитинского округа Сергея Линевича, в феврале 2021 года администрация провела конкурс на создание модульного мясного комплекса, по итогам которого предприниматель получил 30 миллионов рублей субсидии.
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 13:21Амурская область
Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет"
"В прошлом году стартовало строительство мясного перерабатывающего комплекса. По состоянию на сегодняшний день, установлены основные несущие конструкции, в том числе крыша и стены комплекса. Полностью построена котельная и обустроена водяная скважина. Оборудование для комплекса завезено в полном объеме. Но в связи с отсутствием линии электропередачи производственные работы были приостановлены", - уточнил Линевич.
Данный вопрос решается министерством сельского хозяйства и управлением ветеринарии. Губернатор поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области также подключиться и проработать вопрос присоединения объекта к сетям электроснабжения.
"Необходимо с филиалом "ДРСК" проработать возможность сокращения сроков технологического присоединения строящегося мясоперерабатывающего комплекса к электрическим сетям. До 15 мая о результатах доложить мне и проинформировать заявителя", - сказал Орлов.
Глава Приамурья также поручил главе Завитинского округа и региональному минтрансу разобраться с ремонтом дороги, ведущей к железнодорожной поликлинике.
По данным минтранса, на ремонт участка дороги в 150 метров нужно, предварительно, 2 миллиона рублей, сейчас готовится смета, просчитывается объем работ, дорогу планируют сделать в этом году.
"Благоустроить проблемный участок дороги необходимо до 15 ноября этого года", - обозначил сроки Орлов.
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:55Амурская область
В Приамурье установят 157 остановок на школьных маршрутах
 
Амурская областьБелогорскОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала