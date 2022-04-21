https://ria.ru/20220421/orlov-1784707393.html

Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске

Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске - РИА Новости, 21.04.2022

Губернатор Амурской области провел личный прием граждан в Завитинске

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел личный прием граждан в городе Завитинск, где выслушал двух жителей, которых интересовало строительство мясного... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:04

2022-04-21T14:04

2022-04-21T14:04

амурская область

белогорск

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов провел личный прием граждан в городе Завитинск, где выслушал двух жителей, которых интересовало строительство мясного цеха и благоустройство дороги, ведущей к местной поликлинике.Как уточняет правительство Приамурья, в связи с тем, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась, вновь возобновлен личный прием граждан в исполнительных органах госвласти и прием губернатора области.К личному приему Орлова по видеоконференцсвязи были подключены руководители профильных министерств и ведомств области.Глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) из села Успеновка Завитинского округа сообщил на личном приеме, что для повышения рентабельности своего КФХ планирует реализовывать самостоятельно мясо, но для этого по новым правилам необходимо получение ветеринарной справки, которая выдается только на специализированных бойнях."Знаю, что ведется строительство такого мясного цеха в округе, где можно будет получить такую ветеринарную справку, но на сегодняшний день цех не работает. Поэтому вынуждены реализовывать мясо через посредников, которые закупают его по заниженной стоимости, либо ездить в Белогорск и терять целый день. Хочется, чтобы вы уделили внимание данному вопросу", - обратился к губернатору глава КФХ.По информации главы Завитинского округа Сергея Линевича, в феврале 2021 года администрация провела конкурс на создание модульного мясного комплекса, по итогам которого предприниматель получил 30 миллионов рублей субсидии."В прошлом году стартовало строительство мясного перерабатывающего комплекса. По состоянию на сегодняшний день, установлены основные несущие конструкции, в том числе крыша и стены комплекса. Полностью построена котельная и обустроена водяная скважина. Оборудование для комплекса завезено в полном объеме. Но в связи с отсутствием линии электропередачи производственные работы были приостановлены", - уточнил Линевич.Данный вопрос решается министерством сельского хозяйства и управлением ветеринарии. Губернатор поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области также подключиться и проработать вопрос присоединения объекта к сетям электроснабжения."Необходимо с филиалом "ДРСК" проработать возможность сокращения сроков технологического присоединения строящегося мясоперерабатывающего комплекса к электрическим сетям. До 15 мая о результатах доложить мне и проинформировать заявителя", - сказал Орлов.Глава Приамурья также поручил главе Завитинского округа и региональному минтрансу разобраться с ремонтом дороги, ведущей к железнодорожной поликлинике.По данным минтранса, на ремонт участка дороги в 150 метров нужно, предварительно, 2 миллиона рублей, сейчас готовится смета, просчитывается объем работ, дорогу планируют сделать в этом году."Благоустроить проблемный участок дороги необходимо до 15 ноября этого года", - обозначил сроки Орлов.

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https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

https://ria.ru/20220411/ostanovki-1782904885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белогорск, общество, василий орлов (губернатор), амурская область