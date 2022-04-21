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В Новгородской области создадут единую кардиологическую службу - РИА Новости, 21.04.2022
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В Новгородской области создадут единую кардиологическую службу
В Новгородской области создадут единую кардиологическую службу - РИА Новости, 21.04.2022
В Новгородской области создадут единую кардиологическую службу
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать в регионе единую кардиологическую службу, в состав которой войдет стационар на 150 мест. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:05
2022-04-21T15:59
новгородская область
новгородская областная дума
андрей никитин (политик)
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать в регионе единую кардиологическую службу, в состав которой войдет стационар на 150 мест."Поручаю создать на территории региона единую кардиологическую службу, включая строительство кардиоцентра со стационаром более чем на 150 коек на базе Новгородской областной клинической больницы для обслуживания всех жителей", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".По его оценке, необходимость создания такой службы обусловлена тем, что болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности жителей региона.Предполагается, что в новом кардиоцентре ежегодно будет проводиться около 5 тысяч операций на сердце и сосудах. Консультативно-диагностический центр единой кардиологической службы ежегодно будет принимать более 80 тысяч человек. Стоимость проекта, который планируется реализовать в 2022-2025 годах, оценивается в 5,2 миллиарда рублей."Беру на себя обязательство убедить федеральное руководство в необходимости выделения средств, ведь речь идет о человеческих жизнях", – заявил губернатор Новгородской области.
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новгородская область, новгородская областная дума, андрей никитин (политик), здоровье - общество
15:05 21.04.2022 (обновлено: 15:59 21.04.2022)
 

В Новгородской области создадут единую кардиологическую службу

© РИА Новости / Евгений СамаринМонитор с жизненным показателями больного
Монитор с жизненным показателями больного - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил создать в регионе единую кардиологическую службу, в состав которой войдет стационар на 150 мест.
"Поручаю создать на территории региона единую кардиологическую службу, включая строительство кардиоцентра со стационаром более чем на 150 коек на базе Новгородской областной клинической больницы для обслуживания всех жителей", - сказал Никитин, выступая с ежегодным посланием перед депутатами Новгородской областной думы, внеочередное заседание которой транслировалось на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
По его оценке, необходимость создания такой службы обусловлена тем, что болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности жителей региона.
Предполагается, что в новом кардиоцентре ежегодно будет проводиться около 5 тысяч операций на сердце и сосудах. Консультативно-диагностический центр единой кардиологической службы ежегодно будет принимать более 80 тысяч человек. Стоимость проекта, который планируется реализовать в 2022-2025 годах, оценивается в 5,2 миллиарда рублей.
"Беру на себя обязательство убедить федеральное руководство в необходимости выделения средств, ведь речь идет о человеческих жизнях", – заявил губернатор Новгородской области.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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