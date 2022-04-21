https://ria.ru/20220421/babushka-1784728599.html

В Белгородской области установили баннер с изображением бабушки с флагом

В Белгородской области установили баннер с изображением бабушки с флагом - РИА Новости, 21.04.2022

В Белгородской области установили баннер с изображением бабушки с флагом

Баннер с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, установили в городе... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:24

2022-04-21T15:24

2022-04-21T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

белгородская область

шебекино

ситуация в днр и лнр

украина

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БЕЛГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Баннер с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, установили в городе Шебекино Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.Изображение появилось на боковом фасаде одного из зданий с помощью спецтехники. На полотне проиллюстрирована престарелая женщина с советским флагом в руках. Подобные рисунки появились в других российских городах, например в Ярославле, Екатеринбурге и Мурманске, а воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что скульптуру бабушки с советским флагом установят в столице региона ко Дню Победы.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Она отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, белгородская область, шебекино, ситуация в днр и лнр, украина