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Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО - РИА Новости, 20.04.2022
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Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО
Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО - РИА Новости, 20.04.2022
Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подарком НАТО испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:06
2022-04-20T18:31
безопасность
россия
плесецк
роскосмос
нато
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подарком НАТО испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке."А мы сегодня - в этот памятный день сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Под записью он прикрепил видео пуска "Сармата". В "Роскосмосе", в свою очередь, поздравили Минобороны с успешным пуском и напомнили, что Рогозин регулярно посещал "Красмаш" для контроля производства новой ракеты."Сармат" разработан Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше", оба предприятия входят в периметр "Роскосмоса". После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.
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безопасность, россия, плесецк, роскосмос, нато, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), дмитрий рогозин
18:06 20.04.2022 (обновлено: 18:31 20.04.2022)
 
Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО

Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил о подарке, сделанном НАТО, в лице ракеты "Сармат"

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подарком НАТО испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
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"А мы сегодня - в этот памятный день сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Под записью он прикрепил видео пуска "Сармата". В "Роскосмосе", в свою очередь, поздравили Минобороны с успешным пуском и напомнили, что Рогозин регулярно посещал "Красмаш" для контроля производства новой ракеты.
"Сармат" разработан Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше", оба предприятия входят в периметр "Роскосмоса". После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".
У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.
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БезопасностьРоссияПлесецкРоскосмосНАТОРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)Дмитрий Рогозин
 
 
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