https://ria.ru/20220420/sarmat-1784557958.html

Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО

Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО - РИА Новости, 20.04.2022

Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подарком НАТО испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:06

2022-04-20T18:06

2022-04-20T18:31

безопасность

россия

плесецк

роскосмос

нато

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал подарком НАТО испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке."А мы сегодня - в этот памятный день сделали подарок НАТО и всем спонсорам укронацизма! Слава России!" - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Под записью он прикрепил видео пуска "Сармата". В "Роскосмосе", в свою очередь, поздравили Минобороны с успешным пуском и напомнили, что Рогозин регулярно посещал "Красмаш" для контроля производства новой ракеты."Сармат" разработан Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше", оба предприятия входят в периметр "Роскосмоса". После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода".У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.

https://ria.ru/20220115/oruzhie-1767997959.html

https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html

россия

плесецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, плесецк, роскосмос, нато, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета), дмитрий рогозин