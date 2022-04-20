Рейтинг@Mail.ru
Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784480600.html
Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники
Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022
Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники
Больше половины россиян планируют на майских праздниках быть дома, 42% - отправятся на дачу, 5% не планируют отдыхать и будут работать, следует из исследования... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:48
2022-04-20T13:48
туризм
вциом
россия
общество
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/41/1553174193_463:690:2877:2048_1920x0_80_0_0_314a01d7247d73103f0b9138b186bcee.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Больше половины россиян планируют на майских праздниках быть дома, 42% - отправятся на дачу, 5% не планируют отдыхать и будут работать, следует из исследования ВЦИОМ о планах россиян на майские праздники, представленного на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Респондентов спросили, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах. Чуть больше половины из них (55%) ответили, что будут дома, 42% россиян планируют провести майские на даче или в садовом участке, 8% поедут в другой город или село России, 2% собираются отдохнуть в Крыму, 3% собираются на Черноморское побережье Кавказа, 1% - в республики бывшего СССР, 1% - в другие страны за пределами бывшего Советского союза. Кроме того, 5% участников исследования не планируют отдыхать или будут работать, 2% затруднились с ответом.Респонденты среди регионов России, куда собираются отправиться на майские праздники, назвали Москву, Санкт-Петербург (по 0,8%), Казань (0,4%), Иркутск, Алтай, Дагестан, Нижний Тагил, Тамбов, Волгоград, Краснодар, Башкирия (по 0,3%). Также они планируют поехать в Карелию, Ставропольский край, Псков. Затруднились с ответом 0,6%.Среди ответов о республиках бывшего СССР были популярны Узбекистан, Абхазия, Белоруссия (по 0,2%), затруднились с ответом 0,1%. Что касается других стран, то россияне чаще называли Румынию и Турцию (по 0,2%).Три четверти россиян (70%) надеются, что на майских каникулах они смогут полностью (34%) или частично (36%) отдохнуть, чуть больше четверти (27%) не уверены, что отдохнут на майских, 3% - затруднились с ответом.Большинство респондентов (85%) сообщили, что у них не было планов, которые по каким-то причинам пришлось отложить, 15% признались, что планы на майские праздники пришлось отложить или скорее всего отменят.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784474008.html
https://ria.ru/20220413/parizh-1783281670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155317/41/1553174193_767:618:2674:2048_1920x0_80_0_0_28ede0fc5f305c4bddc62a1e833682b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, россия, общество, новости - туризм
13:48 20.04.2022
 
Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники

ВЦИОМ: 55 процентов россиян планируют провести майские праздники дома

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдыхающие на майские праздники в Парке Горького в Москве
Отдыхающие на майские праздники в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на майские праздники в Парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Больше половины россиян планируют на майских праздниках быть дома, 42% - отправятся на дачу, 5% не планируют отдыхать и будут работать, следует из исследования ВЦИОМ о планах россиян на майские праздники, представленного на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Респондентов спросили, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах. Чуть больше половины из них (55%) ответили, что будут дома, 42% россиян планируют провести майские на даче или в садовом участке, 8% поедут в другой город или село России, 2% собираются отдохнуть в Крыму, 3% собираются на Черноморское побережье Кавказа, 1% - в республики бывшего СССР, 1% - в другие страны за пределами бывшего Советского союза. Кроме того, 5% участников исследования не планируют отдыхать или будут работать, 2% затруднились с ответом.
Респонденты среди регионов России, куда собираются отправиться на майские праздники, назвали Москву, Санкт-Петербург (по 0,8%), Казань (0,4%), Иркутск, Алтай, Дагестан, Нижний Тагил, Тамбов, Волгоград, Краснодар, Башкирия (по 0,3%). Также они планируют поехать в Карелию, Ставропольский край, Псков. Затруднились с ответом 0,6%.
Среди ответов о республиках бывшего СССР были популярны Узбекистан, Абхазия, Белоруссия (по 0,2%), затруднились с ответом 0,1%. Что касается других стран, то россияне чаще называли Румынию и Турцию (по 0,2%).
Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
13:22
Майские праздники могут продлить по инициативе регионов, заявили в Госдуме
Три четверти россиян (70%) надеются, что на майских каникулах они смогут полностью (34%) или частично (36%) отдохнуть, чуть больше четверти (27%) не уверены, что отдохнут на майских, 3% - затруднились с ответом.
Большинство респондентов (85%) сообщили, что у них не было планов, которые по каким-то причинам пришлось отложить, 15% признались, что планы на майские праздники пришлось отложить или скорее всего отменят.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 12:06Туризм
В АТОР рассказали, как россиянам попасть в Париж на майские праздники
 
ТуризмВЦИОМРоссияОбществоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала