https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784480600.html

Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники

Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники - РИА Новости, 20.04.2022

Социологи выяснили, где россияне проведут майские праздники

Больше половины россиян планируют на майских праздниках быть дома, 42% - отправятся на дачу, 5% не планируют отдыхать и будут работать, следует из исследования... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:48

2022-04-20T13:48

2022-04-20T13:48

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Больше половины россиян планируют на майских праздниках быть дома, 42% - отправятся на дачу, 5% не планируют отдыхать и будут работать, следует из исследования ВЦИОМ о планах россиян на майские праздники, представленного на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Респондентов спросили, где они собираются отдыхать на ближайших майских каникулах. Чуть больше половины из них (55%) ответили, что будут дома, 42% россиян планируют провести майские на даче или в садовом участке, 8% поедут в другой город или село России, 2% собираются отдохнуть в Крыму, 3% собираются на Черноморское побережье Кавказа, 1% - в республики бывшего СССР, 1% - в другие страны за пределами бывшего Советского союза. Кроме того, 5% участников исследования не планируют отдыхать или будут работать, 2% затруднились с ответом.Респонденты среди регионов России, куда собираются отправиться на майские праздники, назвали Москву, Санкт-Петербург (по 0,8%), Казань (0,4%), Иркутск, Алтай, Дагестан, Нижний Тагил, Тамбов, Волгоград, Краснодар, Башкирия (по 0,3%). Также они планируют поехать в Карелию, Ставропольский край, Псков. Затруднились с ответом 0,6%.Среди ответов о республиках бывшего СССР были популярны Узбекистан, Абхазия, Белоруссия (по 0,2%), затруднились с ответом 0,1%. Что касается других стран, то россияне чаще называли Румынию и Турцию (по 0,2%).Три четверти россиян (70%) надеются, что на майских каникулах они смогут полностью (34%) или частично (36%) отдохнуть, чуть больше четверти (27%) не уверены, что отдохнут на майских, 3% - затруднились с ответом.Большинство респондентов (85%) сообщили, что у них не было планов, которые по каким-то причинам пришлось отложить, 15% признались, что планы на майские праздники пришлось отложить или скорее всего отменят.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784474008.html

https://ria.ru/20220413/parizh-1783281670.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, россия, общество, новости - туризм