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В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута - РИА Новости, 20.04.2022
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В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута - РИА Новости, 20.04.2022
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута
Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:06
2022-04-20T18:08
туризм
новости - туризм
туристы
ленинградская область
гатчина
волхов
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным собранием региона.По его словам, в прошлом году Ленинградскую область посетили около шести миллионов туристов и экскурсантов, что на 20 процентов выше уровня 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что развитию туризма способствуют создание новых мест размещения и расширение программы событийных мероприятий и маршрутов экотроп.Кроме того, рассказал губернатор, в Ленинградской области пройдут 12 крупных фестивалей, среди которых "Корюшка идёт!", мотофестиваль Baltic Rally, Фестиваль "Дым над водой: от классики до рока", фестиваль "Водного туризма", "Окно в Европу", "Литература и кино".Глава региона отметил, что сегодня внутренний туризм резко набирает популярность. За развитие туристской инфраструктуры с удовольствием берутся и бизнес и некоммерческие организации."Последние годы показали – потенциал региона очень высок и первоочередной задачей является развитие мест размещения в разных районах области", — отметил Дрозденко.В задачах на 2022 год у региональных властей стоит создание четырех экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям и двух велодорожек в Гатчине и Волхове.
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туризм, новости - туризм, туристы, ленинградская область, гатчина, волхов, александр дрозденко
15:06 20.04.2022 (обновлено: 18:08 20.04.2022)
 
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута

Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
Отдыхающие на берегу Филькиного озера в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным собранием региона.
По его словам, в прошлом году Ленинградскую область посетили около шести миллионов туристов и экскурсантов, что на 20 процентов выше уровня 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что развитию туризма способствуют создание новых мест размещения и расширение программы событийных мероприятий и маршрутов экотроп.
Кроме того, рассказал губернатор, в Ленинградской области пройдут 12 крупных фестивалей, среди которых "Корюшка идёт!", мотофестиваль Baltic Rally, Фестиваль "Дым над водой: от классики до рока", фестиваль "Водного туризма", "Окно в Европу", "Литература и кино".
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Глава региона отметил, что сегодня внутренний туризм резко набирает популярность. За развитие туристской инфраструктуры с удовольствием берутся и бизнес и некоммерческие организации.
"Последние годы показали – потенциал региона очень высок и первоочередной задачей является развитие мест размещения в разных районах области", — отметил Дрозденко.
В задачах на 2022 год у региональных властей стоит создание четырех экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям и двух велодорожек в Гатчине и Волхове.
 
Ленинградская областьТуризмНовости - ТуризмтуристыЛенинградская областьГатчинаВолховАлександр Дрозденко
 
 
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