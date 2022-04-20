https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html

В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута

В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута - РИА Новости, 20.04.2022

В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута

Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:06

2022-04-20T15:06

2022-04-20T18:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным собранием региона.По его словам, в прошлом году Ленинградскую область посетили около шести миллионов туристов и экскурсантов, что на 20 процентов выше уровня 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что развитию туризма способствуют создание новых мест размещения и расширение программы событийных мероприятий и маршрутов экотроп.Кроме того, рассказал губернатор, в Ленинградской области пройдут 12 крупных фестивалей, среди которых "Корюшка идёт!", мотофестиваль Baltic Rally, Фестиваль "Дым над водой: от классики до рока", фестиваль "Водного туризма", "Окно в Европу", "Литература и кино".Глава региона отметил, что сегодня внутренний туризм резко набирает популярность. За развитие туристской инфраструктуры с удовольствием берутся и бизнес и некоммерческие организации."Последние годы показали – потенциал региона очень высок и первоочередной задачей является развитие мест размещения в разных районах области", — отметил Дрозденко.В задачах на 2022 год у региональных властей стоит создание четырех экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям и двух велодорожек в Гатчине и Волхове.

https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784480600.html

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Лана Баева

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