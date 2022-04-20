https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута - РИА Новости, 20.04.2022
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута
Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:06
2022-04-20T15:06
2022-04-20T18:08
туризм
новости - туризм
туристы
ленинградская область
гатчина
волхов
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным собранием региона.По его словам, в прошлом году Ленинградскую область посетили около шести миллионов туристов и экскурсантов, что на 20 процентов выше уровня 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что развитию туризма способствуют создание новых мест размещения и расширение программы событийных мероприятий и маршрутов экотроп.Кроме того, рассказал губернатор, в Ленинградской области пройдут 12 крупных фестивалей, среди которых "Корюшка идёт!", мотофестиваль Baltic Rally, Фестиваль "Дым над водой: от классики до рока", фестиваль "Водного туризма", "Окно в Европу", "Литература и кино".Глава региона отметил, что сегодня внутренний туризм резко набирает популярность. За развитие туристской инфраструктуры с удовольствием берутся и бизнес и некоммерческие организации."Последние годы показали – потенциал региона очень высок и первоочередной задачей является развитие мест размещения в разных районах области", — отметил Дрозденко.В задачах на 2022 год у региональных властей стоит создание четырех экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям и двух велодорожек в Гатчине и Волхове.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, ленинградская область, гатчина, волхов, александр дрозденко
15:06 20.04.2022 (обновлено: 18:08 20.04.2022)
В Ленобласти появятся четыре новых экологических маршрута
Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута в 2022 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Ленинградская область создаст четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям в 2022 году, сообщил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед Законодательным собранием региона.
По его словам, в прошлом году Ленинградскую область посетили около шести миллионов туристов и экскурсантов, что на 20 процентов выше уровня 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что развитию туризма способствуют создание новых мест размещения и расширение программы событийных мероприятий и маршрутов экотроп.
Кроме того, рассказал губернатор, в Ленинградской области пройдут 12 крупных фестивалей, среди которых "Корюшка идёт!", мотофестиваль Baltic Rally, Фестиваль "Дым над водой: от классики до рока", фестиваль "Водного туризма", "Окно в Европу", "Литература и кино".
Глава региона отметил, что сегодня внутренний туризм резко набирает популярность. За развитие туристской инфраструктуры с удовольствием берутся и бизнес и некоммерческие организации.
"Последние годы показали – потенциал региона очень высок и первоочередной задачей является развитие мест размещения в разных районах области", — отметил Дрозденко.
В задачах на 2022 год у региональных властей стоит создание четырех экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям и двух велодорожек в Гатчине и Волхове.