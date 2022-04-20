https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

"Иначе — национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве

"Иначе — национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве - РИА Новости, 20.04.2022

"Иначе — национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве

Власти Армении хотят наладить отношения с Турцией и Азербайджаном, призывая в посредники не только Россию, но и Евросоюз. Минская группа ОБСЕ фактически не... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:00

2022-04-20T10:19

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Армении хотят наладить отношения с Турцией и Азербайджаном, призывая в посредники не только Россию, но и Евросоюз. Минская группа ОБСЕ фактически не существует, и теперь Москва — главный арбитр, способный помочь в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян в сложном положении: перед визитом в Кремль он просил соотечественников "снизить планку" ожиданий по статусу самопровозглашенной республики. О том, как будут развиваться события между Ереваном и Баку, — в материале РИА Новости.Не хочешь войны — готовься к мируДнем 19 апреля премьер-министр Армении прибыл в Москву с официальным визитом. Встретившись с президентом Владимиром Путиным, он первым делом заявил о высоком уровне отношений. "Ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе, и я должен еще раз отметить вашу исключительную роль в деле прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе в 2020-м", — подчеркнул Пашинян.Формально визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений между странами. Помимо Путина, Пашинян намерен увидеться с премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, он собирается в Нижний Новгород. Но главная цель — обсуждение ситуации вокруг Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики).С началом спецоперации на Украине в Армении все с большей тревогой смотрят на действия Турции и Азербайджана. В Нагорном Карабахе чаще фиксируют попытки эскалации, а российские миротворцы не всегда могут оперативно решить возникающие проблемы. К тому же Франция и США прекратили контакты с Москвой на площадке Минской группы ОБСЕ и вряд ли будут действовать синхронно с российскими коллегами. С другой стороны, конфликт между посредниками как будто подстегнул переговорный процесс.В конце марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян прилетел в Турцию, где заявил, что Ереван стремится установить дипломатические отношения с Анкарой, которая тоже хочет двигаться к этой цели. "Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире", — сказал армянский дипломат. Для начала Ереван предлагает соседям открыть сухопутную границу для лиц с диппаспортами.Странам до сих пор мешали два препятствия: нежелание Анкары признавать геноцид армян в Османской империи и конфликт вокруг Карабаха. Из-за этого границу между Турцией и Арменией официально не провели, однако она заблокирована турецкими войсками. Теперь же проблема признания геноцида отошла на второй план, Ереван активизировал миротворческие усилия. В начале апреля Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Брюсселе, где при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля договорились создать комиссию по демаркации и делимитации границ. В том числе это необходимо для того, чтобы заключить мирный договор.В Москве приветствуют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, но обращают внимание, что это должно проходить в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве Кремля. Речь о соглашениях от 9 ноября 2020-го и заявлениях сторон от 11 января и 26 ноября 2021-го.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин предполагает, что переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе — это, возможно, попытка Евросоюза перехватить у России инициативу. Однако политолог не видит у ЕС большого потенциала. Во-первых, у европейцев нет успешного опыта урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве — у них ничего не получилось ни в Молдавии, ни на Украине. Во-вторых, основной гарант мира в Карабахе — Россия: именно ее миротворцы находятся в регионе.Благие намерения и их последствияВыступая 13 апреля перед Национальным собранием Армении, Никол Пашинян заявил, что азербайджанцы всеми силами пытаются выдавить армян из Нагорного Карабаха: то газ отключают, то вынуждают покинуть дома, подсвечивая здания прожекторами. Премьер вспомнил и про село Парух, куда в конце марта зашли азербайджанские военные.Он признал ответственность за то, что в 2018-2019 годах не рассказал народу о целях союзников и партнеров. Уже тогда они говорили о необходимости понизить планку требований в вопросе независимости самопровозглашенной республики. Пашинян подчеркнул, что еще четыре года назад ему стало ясно: союзники Армении выступают за территориальную целостность Азербайджана и ожидают возвращения азербайджанцев в Карабах. Он мог бы сдать семь районов вокруг Арцаха еще до войны, но отказался, надеясь переломить ситуацию, и тысячи людей погибли.И теперь Пашинян говорит, что его страна никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану, но всегда беспокоилась об армянах в Арцахе. "Если в прошлом в основу мы закладывали статус Карабаха, откуда вытекали вопросы гарантий безопасности и прав, то теперь закладываем в основу гарантии безопасности и права, откуда вытекает вопрос статуса", — объяснял премьер-министр.Многим хотелось верить, что под защитой российских миротворцев самопровозглашенная республика еще долгое время будет фактически независимой от Баку, говорит армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян. Но сейчас, по его мнению, Баку и Анкара пытаются торпедировать статус-кво Арцаха и усиливают международное давление на Ереван. "Теперь мы понимаем, что Карабаха можно лишиться по частям, как это было в Парухе несколько недель назад", — добавляет аналитик.Несмотря на это, основной раскол из-за слов Пашиняна прошел не по армянскому обществу, а между Ереваном и Степанакертом, констатирует Мгдесян. Власти Арцаха в жесткой манере требуют от армянских коллег отказаться от выбранного курса, а те в ответ призывают "отрезвить" карабахцев."Позиция Пашиняна неудивительна. Удивительно и не поддается никакому разумному объяснению то, что он до сих пор занимает должность премьера. Если озвучивать призыв, то только один: Пашиняна нужно остановить, не позволить ему вести переговоры и единоличными решениями окончательно погубить Армению и Арцах", — заявила депутат арцахского парламента Метаксе Акопян.Спикер парламента НКР Артур Товмасян был не так категоричен, но тоже отметил, что Арцах не должен стать частью Азербайджана. В противном случае, по словам политика, армян ждет геополитическая, историческая и моральная катастрофа. В свою очередь, президент Арцаха Араик Арутюнян сказал, что при необходимости Степанакерт попытается выстроить отношения с Россией "в формате прямой вертикали".В Армении же оппозиция заклеймила Пашиняна не только предателем родины, но и России. Оппозиционный депутат Андраник Теванян заявил, что переговоры с Анкарой и Баку навредят союзу Еревана с Москвой: сперва миротворцев выведут из Арцаха, а затем в Гюмри ликвидируют российскую военную базу. По мнению политика, Пашинян сделает это только ради того, чтобы усидеть в кресле главы правительства.От простых жителей Еревана можно услышать самые разные мнения о том, чего ждать от переговоров и был ли Арцах обречен до 44-дневной войны. Но главная тема обсуждений — насколько плохо все закончится. Одни уверены, что о Карабахе можно забыть и жителям надо перебираться в Армению. Другие считают, что сдача азербайджанцам Степанакерта — только начало, а дальше их армия будет "топтать землю Сюника и мыть свою обувь в Севане". И лишь единицы рассматривают вероятность мирного сосуществования.Впрочем, протестные акции в Ереване пока не идут ни в какое сравнение с тем, что происходило сразу после второй войны за Карабах. Пятого апреля парламентская оппозиция собрала многочисленный митинг в армянской столице, но кроме этого ничего серьезного пока не сделали.Победители и побежденныеВ это время Ильхам Алиев в публичных выступлениях подчеркивает, что Баку силен и будет еще сильнее, а Ереван слаб. Соседям он предлагает такое будущее: либо они выстроят отношения с Азербайджаном и Турцией, либо окажутся в еще более тяжелом положении.Депутат азербайджанского парламента Фазиль Мустафа даже предложил создать комиссию по связям с Арменией и снять запрет на общение между неправительственными организациями республик. Правда, политик готов пойти на более тесные контакты с соседями только при условии, что они согласятся на мирный договор с Баку.Сблизиться с Турцией и Азербайджаном советует и бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Он призвал Ереван пойти на тяжелый компромисс, в рамках которого страны Евросоюза и США выступят гарантами безопасности Армении и Арцаха, даже если Нагорный Карабах попрощается с независимостью. В противном случае, считает Аваков, армянам грозит национальная трагедия."Если стороны конфликта посмотрят на решение карабахской проблемы сквозь призму признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, им будет намного проще договориться. Ручку, которой подписывают соглашения, нужно называть ручкой, а не ножом. Армения годами настаивала на независимости Нагорного Карабаха, а Азербайджан выступал против. Теперь Пашинян предлагает считаться с позицией Баку, у нас появился шанс на мир", — говорит азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.Вместе с тем эксперт может понять население непризнанной республики, которое боится оказаться под властью Баку. Пятилетний период пребывания российских миротворцев нужно использовать для диалога между местными армянами и азербайджанцами. После этого Велизаде предлагает интегрировать население Арцаха в Азербайджан с учетом их прав и безопасности.Отчасти с ним согласен Станислав Притчин из ИМЭМО, хотя оптимизма в его словах намного меньше. Никаких признаков того, что стороны готовы отказаться от жестокости по отношению друг к другу, он не видит. Сложно представить, что карабахские армяне согласятся существовать под властью Азербайджана: "люди враждовали на протяжении десятилетий".Что бы ни решили политики, на главный вопрос должны ответить десятки тысяч армян из Арцаха. Однако 44-дневный конфликт только укрепил их в мысли, что азербайджанцы опасны. Похожее отношение к соседям и в Азербайджане — с той лишь разницей, что теперь жители этой страны чувствуют себя победителями, а не проигравшими, как это было на протяжении 27 лет до второй карабахской войны.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

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