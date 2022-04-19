СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки

Sky News: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки
К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.
К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.
Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.
Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.
По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.
По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.
Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.
Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.
Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.
Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.
Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.
По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.
Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.
Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.
Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.