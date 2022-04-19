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СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784297089.html
СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки
СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки - РИА Новости, 19.04.2022
СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки
Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки Stormer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:01
2022-04-19T14:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бен уоллес
борис джонсон
джо байден
сша
россия
украина
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ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки Stormer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.На вооружении Stormer находится система запуска противовоздушных ракет Starstreak, которые могут сбивать самолеты и вертолеты."Ожидается, что министр обороны Бен Уоллес проинформирует Палату общин парламента на этой неделе", - сообщил телеканал со ссылкой на военный источник.По данным Sky News, ожидается, что премьер Борис Джонсон в понедельник обсудит с союзниками, в том числе с президентом США Джо Байденом, поддержку Запада Украине.Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
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в мире, бен уоллес, борис джонсон, джо байден, сша, россия, украина, нато, признание днр и лнр в россии
14:01 19.04.2022
 
СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки

Sky News: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки Stormer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Великобритания направит на Украину бронированные машины Stormer, чтобы оказать помощь киевским войскам на фоне возрастающего напряжения на востоке страны", - сообщил телеканал.
На вооружении Stormer находится система запуска противовоздушных ракет Starstreak, которые могут сбивать самолеты и вертолеты.
"Ожидается, что министр обороны Бен Уоллес проинформирует Палату общин парламента на этой неделе", - сообщил телеканал со ссылкой на военный источник.
По данным Sky News, ожидается, что премьер Борис Джонсон в понедельник обсудит с союзниками, в том числе с президентом США Джо Байденом, поддержку Запада Украине.
Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

Военный летчик в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание с полевого аэродрома ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
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