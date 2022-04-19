https://ria.ru/20220419/ukraina-1784297089.html

СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки

СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки

Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки Stormer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:01

2022-04-19T14:01

2022-04-19T14:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

бен уоллес

борис джонсон

джо байден

сша

россия

украина

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ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Великобритания поставит Украине самоходные зенитные установки Stormer, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.На вооружении Stormer находится система запуска противовоздушных ракет Starstreak, которые могут сбивать самолеты и вертолеты."Ожидается, что министр обороны Бен Уоллес проинформирует Палату общин парламента на этой неделе", - сообщил телеканал со ссылкой на военный источник.По данным Sky News, ожидается, что премьер Борис Джонсон в понедельник обсудит с союзниками, в том числе с президентом США Джо Байденом, поддержку Запада Украине.Ранее МИД РФ заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.

сша

россия

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, бен уоллес, борис джонсон, джо байден, сша, россия, украина, нато, признание днр и лнр в россии