https://ria.ru/20220418/vertolety-1784056208.html

Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине

Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине

Армейская авиация во время специальной операции на Украине прикрывает российские военные колонны и наносит удары по бронетехнике противника. Незаменимые... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:38

2022-04-18T15:38

2022-04-18T17:29

фото

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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армия

безопасность

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Армейская авиация во время специальной операции на Украине прикрывает российские военные колонны и наносит удары по бронетехнике противника. Незаменимые вертолеты — в фотоленте Ria.ru.

украина

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