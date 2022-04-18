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Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/vertolety-1784056208.html
Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине
Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине
Армейская авиация во время специальной операции на Украине прикрывает российские военные колонны и наносит удары по бронетехнике противника. Незаменимые... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:38
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обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
вертолеты
армия
безопасность
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Армейская авиация во время специальной операции на Украине прикрывает российские военные колонны и наносит удары по бронетехнике противника. Незаменимые вертолеты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, украина, ситуация в днр и лнр, вертолеты, армия, безопасность, ка-52 "аллигатор", воздушно-космические силы россии, ми-8, панцирь-с1
15:38 18.04.2022 (обновлено: 17:29 18.04.2022)
 

Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине

Читать ria.ru в
Армейская авиация во время специальной операции на Украине прикрывает российские военные колонны и наносит удары по бронетехнике противника. Незаменимые вертолеты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

Военный летчик в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
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Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
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