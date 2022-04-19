Рейтинг@Mail.ru
Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/tsentr-1784266108.html
Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области
Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области - РИА Новости, 19.04.2022
Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области
Крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня стоимостью 1,4 миллиарда рублей открылся в Новосибирске в рамках реализации соглашения группы компаний РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:13
2022-04-19T12:13
общество
новосибирская область
андрей травников
казахстан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769502622_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b6c0abe58d68eef2d8b063afecc4ea33.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня стоимостью 1,4 миллиарда рублей открылся в Новосибирске в рамках реализации соглашения группы компаний "МедИнвестГрупп" с правительством Новосибирской области, сообщает облправительство.Площадь центра лучевой терапии – более 1 тысячи квадратных метров. Установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения делают его уникальным не только в Сибири, но и в России в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма в Новосибирскую область из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран."С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объему и качеству медицинской помощи. Сегодня в РФ нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи еще не осознали, какими возможностями они теперь располагают. По нашим оценкам, этот центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов, даже соседних государств", - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.По его словам, уникальность проекта заключается еще и в том, что для его реализации удалось совместить возможности Новосибирской городской клинической больницы №1 (площади и коллектив), возможности национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого приобрели часть оборудования, и вложения частного инвестора.В новом центре пациенты обслуживаются по программе государственных гарантий (ОМС), бесплатно, по направлению лечащего врача. Направлять пациентов в центр будут два медучреждения – Новосибирская городская клиническая больница №1 и Новосибирский областной онкодиспансер. Это обеспечит оптимальную загрузку центра и позволит тысячам сибиряков получать самое современное лечение онкозаболеваний. Около 3 тысяч человек в год смогут проходить лечение в центре по квотам, в дальнейшем это число планируется увеличить.Четыре новейших линейных ускорителя позволят активно применять в том числе особый метод лечения онкологии – стереотаксис, или радиохирургия. Преимущество метода заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за один-три сеанса.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html
https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html
новосибирская область
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769502622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01087bc1e2a757eeec8ff223c988eb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новосибирская область, андрей травников, казахстан, россия
12:13 19.04.2022
 
Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области

Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня стоимостью 1,4 миллиарда рублей открылся в Новосибирске в рамках реализации соглашения группы компаний "МедИнвестГрупп" с правительством Новосибирской области, сообщает облправительство.
Площадь центра лучевой терапии – более 1 тысячи квадратных метров. Установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения делают его уникальным не только в Сибири, но и в России в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма в Новосибирскую область из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 10:40
Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти
"С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объему и качеству медицинской помощи. Сегодня в РФ нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи еще не осознали, какими возможностями они теперь располагают. По нашим оценкам, этот центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов, даже соседних государств", - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По его словам, уникальность проекта заключается еще и в том, что для его реализации удалось совместить возможности Новосибирской городской клинической больницы №1 (площади и коллектив), возможности национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого приобрели часть оборудования, и вложения частного инвестора.
В новом центре пациенты обслуживаются по программе государственных гарантий (ОМС), бесплатно, по направлению лечащего врача. Направлять пациентов в центр будут два медучреждения – Новосибирская городская клиническая больница №1 и Новосибирский областной онкодиспансер. Это обеспечит оптимальную загрузку центра и позволит тысячам сибиряков получать самое современное лечение онкозаболеваний. Около 3 тысяч человек в год смогут проходить лечение в центре по квотам, в дальнейшем это число планируется увеличить.
Четыре новейших линейных ускорителя позволят активно применять в том числе особый метод лечения онкологии – стереотаксис, или радиохирургия. Преимущество метода заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за один-три сеанса.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:04
Более 270 млн рублей резервфонда направят на капремонт новосибирских школ
 
ОбществоНовосибирская областьАндрей ТравниковКазахстанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала