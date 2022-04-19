https://ria.ru/20220419/tsentr-1784266108.html

Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области

Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области - РИА Новости, 19.04.2022

Центр лучевой терапии мирового уровня открылся в Новосибирской области

Крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня стоимостью 1,4 миллиарда рублей открылся в Новосибирске в рамках реализации соглашения группы компаний РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:13

2022-04-19T12:13

2022-04-19T12:13

общество

новосибирская область

андрей травников

казахстан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769502622_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b6c0abe58d68eef2d8b063afecc4ea33.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня стоимостью 1,4 миллиарда рублей открылся в Новосибирске в рамках реализации соглашения группы компаний "МедИнвестГрупп" с правительством Новосибирской области, сообщает облправительство.Площадь центра лучевой терапии – более 1 тысячи квадратных метров. Установленные здесь четыре линейных ускорителя последнего поколения делают его уникальным не только в Сибири, но и в России в целом. С открытием центра расширяются возможности для медицинского туризма в Новосибирскую область из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран."С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объему и качеству медицинской помощи. Сегодня в РФ нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи еще не осознали, какими возможностями они теперь располагают. По нашим оценкам, этот центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов, даже соседних государств", - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.По его словам, уникальность проекта заключается еще и в том, что для его реализации удалось совместить возможности Новосибирской городской клинической больницы №1 (площади и коллектив), возможности национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого приобрели часть оборудования, и вложения частного инвестора.В новом центре пациенты обслуживаются по программе государственных гарантий (ОМС), бесплатно, по направлению лечащего врача. Направлять пациентов в центр будут два медучреждения – Новосибирская городская клиническая больница №1 и Новосибирский областной онкодиспансер. Это обеспечит оптимальную загрузку центра и позволит тысячам сибиряков получать самое современное лечение онкозаболеваний. Около 3 тысяч человек в год смогут проходить лечение в центре по квотам, в дальнейшем это число планируется увеличить.Четыре новейших линейных ускорителя позволят активно применять в том числе особый метод лечения онкологии – стереотаксис, или радиохирургия. Преимущество метода заключается в сверхточном воздействии на опухоль высокой дозой ионизирующего излучения. Полного лечебного эффекта можно достичь всего за один-три сеанса.

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html

https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html

новосибирская область

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, новосибирская область, андрей травников, казахстан, россия