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Лавандовые поля и тюльпановые моря: где в России найти самые красивые цветы - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784051758.html
Лавандовые поля и тюльпановые моря: где в России найти самые красивые цветы
Лавандовые поля и тюльпановые моря: где в России найти самые красивые цветы - РИА Новости, 19.04.2022
Лавандовые поля и тюльпановые моря: где в России найти самые красивые цветы
Флоритуризм все популярнее: люди планируют отпуск, стараясь застать сезоны цветения. О том, где в России найти лавандовые поля в стиле Прованса, увидеть ковры... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:00
2022-04-19T08:06
туризм
республика крым
цветы
туризм
маршруты - туризм
природа
астраханская область
краснодарский край
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Флоритуризм все популярнее: люди планируют отпуск, стараясь застать сезоны цветения. О том, где в России найти лавандовые поля в стиле Прованса, увидеть ковры из диких пионов или тюльпанов, поплавать в озерах с лотосами, а также сколько стоят такие экскурсии, — в материале РИА Новости.Царство тюльпановПрямо сейчас в Калмыкии проходит ежегодный фестиваль тюльпанов — продлится до 2 мая. В программе — этношоу, концерты, стрельба из лука, мастер-классы по танцам, дегустация национальных блюд. Ну а как же сами цветы?"Это концепция такая, — поясняет местная жительница Наталья Лузганова. — На фестивальных площадках цветов нет, цель — привлечь внимание к экологии. Тюльпаны, которые у нас растут, включены в Красную книгу. И если организовывать мероприятия рядом с местами цветения, их просто затопчут и повырывают".По ее словам, в прошлом году праздник проводили неподалеку от тюльпановых полей и туристы, несмотря на запрещающие таблички, все равно умудрялись собрать по букетику.Впрочем, увидеть цветы все же можно: 14 апреля в заповеднике "Черные земли" открылся экомаршрут "Тюльпаны Маныча". Тропа проходит прямо вдоль полей. Есть белые, желтые, оранжевые, красные, розовые и даже фиолетовые тюльпаны. Срывать нельзя, зато смотреть и фотографировать — сколько угодно.Есть экскурсионные туры из Москвы. "Мастерская путешествий", например, предлагает четырехдневную поездку за 15 тысяч рублей (это без дороги). По словам генерального директора компании Владимира Лутова, помимо тюльпановых полей, туристам покажут Розовое озеро, поющие барханы и пагоду Семи дней.Спрос большой, отмечает руководитель клуба "Мир своими глазами" Олег Баранов. Людей интересует также бердвочинг — наблюдение за птицами. Ну и, разумеется, калмыцкая кухня.В "Мире своими глазами" цены повыше — от 32,5 тысячи рублей за пять дней, но и программа насыщеннее.Еще вариант — железнодорожный круиз. Поезд отходит из Москвы (ближайшая дата — 22 апреля), останавливается в Ростове-на-Дону (предусмотрены экскурсии) и Элисте. Затем — цветущая степь, фестивальные площадки, хурул, музеи. На четвертый день — возвращение в столицу. Стоимость — от 42 тысяч рублей с человека.Языки пламениСразу после тюльпанов распускаются дикие пионы. В Саратовской области холмы и поля становятся ярко-алыми.Говорят, что именно местные пионы описывал в сказке "Аленький цветочек" Сергей Аксаков.Цветение совпадает с майскими праздниками. Можно отправиться на личном автомобиле (в навигаторе укажите "Долина диких пионов"): 900 километров, 13 часов."Мастерская путешествий" предлагает двухдневные туры из Сызрани.Вас познакомят с местным кремлем, купеческими особняками, музеями. Отвезут в "Хвалынские термы" под открытым небом (там есть не только источники, но и хамам, баня и крафтовая пивоварня). На следующий день — пионы. Цена — 7550 рублей.Магия АлтаяВ Алтае в мае цветет маральник: горные склоны усыпаны кустарниками с небольшими розово-фиолетовыми цветками.В воскресенье, 1 мая, в комплексе "Бирюзовая Катунь" на берегу реки состоится праздник "Цветение маральника". Так по традиции открывают туристический сезон на Алтае.В программе — выступления артистов, фотозоны, ремесленная ярмарка, гастрономический фестиваль. Вход бесплатный.За 47,5 тысячи рублей в AltayJeepTravel предлагают пятидневное путешествие по Алтаю на внедорожниках. Вы увидите Чуйский тракт, цветущий маральник, перевалы со смотровыми площадками. "А также секретные места, где нет людей и очень красиво", — добавляют в компании. Выезд из Горно-Алтайска, авиабилеты нужно покупать отдельно.Автотуры организуют и в "Мастерской путешествий" (50 тысяч рублей за восемь дней), и в RussiaDiscovery (49 тысяч за семь дней).Крымский Прованс"Лаванда, горная лаванда..." — звучит в голове популярная песня, когда своими глазами видишь бескрайние поля с этими душистыми растениями.Аромат магический: обволакивает, успокаивает. Полчаса в лавандовом царстве — и тревогу как рукой сняло.Попасть на такой "психотерапевтический" сеанс можно в июне. Ближе к концу месяца цветки срезают: из них делают эфирные масла и лечебную косметику. Самые большие поля — в селе Тургеневка, поселках Оленевка, Крымская Роза и Лаванда.На полуострове популярны однодневные групповые экскурсии из Алушты, Симферополя, Судака. Цена — от тысячи рублей.Можно отправиться в "цветочное паломничество" и из Москвы. В компании Krymphoto.ru рекомендуют не просто экскурсионный, а фототур.Это обычно на шесть дней, включено все, кроме перелета.Вас отвезут на самые красивые лавандовые поля, обучат основам пейзажной съемки и фотообработки. Море и экскурсии тоже будут. Стоимость — 40 тысяч.Имейте в виду, что лучшие снимки получаются на рассвете и на закате.Священный лотосКак только с крымских полей исчезает ароматная лаванда, в Астраханской области, в дельте реки Волга, распускаются лотосы. Пешком или на машине к ним не подберешься: надо плыть.Экскурсии организуют в основном из Астрахани, на лодках-бударках — распространенный там водный транспорт.В программе также купание в Волге, рыбалка, иногда — посещение достопримечательностей на маршруте. Средняя цена — две тысячи. Приезжать лучше всего с середины июля по конец августа, когда пик цветения лотосов.Цветочное мореКандыки, барвинки, молочаи, кирказоны — скорее всего, вы никогда даже не слышали о таких. Все это растения, с которыми можно познакомиться в Сочи."Наш город — настоящая мекка флоритуризма. Здесь около двух тысяч видов цветковых и примерно столько же культивируется благодаря теплому климату, — рассказывает руководитель пресс-службы курорта "Красная Поляна" Лариса Аханова. — Каждый пятый занесен в Красную книгу".Цветы в Сочи есть и зимой, но больше всего — с середины мая по октябрь."Центр флористического разнообразия — "Красная Поляна". Более 50 километров пеших экотроп на высоте от 900 до 2200 метров над уровнем моря позволяют за одно путешествие застать несколько природных сезонов", — уточняет Аханова.Маршруты открываются с таянием снега. Тогда же появляются первые весенние цветы: подснежники, пролески, цикламены, кандыки, зубянки, фиалки, морозники. Следующая волна — в апреле-мае: в краснополянском лесу распускаются кирказоны, пионы, горянки, молочаи и барвинки.К июню со склонов окончательно исчезает снег и горные хребты окрашиваются в желтые и фиолетовые цвета от распустившихся рябчиков, в белые — от ветрениц."Но главная причина июньского флорипаломничества — цветение рододендрона кавказского, — отмечают в пресс-службе. — Растения покрываются пышными молочными шапками и напоминают пушистые облака".Есть летом в горах и свое море: краснополянские альпийские луга, раскинувшиеся почти на четыре километра на высоте 2200 метров. Так что, если надоест пляжный отдых, вы знаете, куда ехать.
https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html
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Ольга Кабанова
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республика крым, цветы, туризм, маршруты - туризм, природа, астраханская область, краснодарский край, сочи, красная поляна, республика алтай, саратовская область, республика калмыкия, праздник, отдых, фото, впечатления - туризм
08:00 19.04.2022 (обновлено: 08:06 19.04.2022)
 

Лавандовые поля и тюльпановые моря: где в России найти самые красивые цветы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка среди цветов на Тюльпановых островах на озере Маныч-Гудило в Калмыкии
Девушка среди цветов на Тюльпановых островах на озере Маныч-Гудило в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Флоритуризм все популярнее: люди планируют отпуск, стараясь застать сезоны цветения. О том, где в России найти лавандовые поля в стиле Прованса, увидеть ковры из диких пионов или тюльпанов, поплавать в озерах с лотосами, а также сколько стоят такие экскурсии, — в материале РИА Новости.

Царство тюльпанов

Прямо сейчас в Калмыкии проходит ежегодный фестиваль тюльпанов — продлится до 2 мая. В программе — этношоу, концерты, стрельба из лука, мастер-классы по танцам, дегустация национальных блюд. Ну а как же сами цветы?
"Это концепция такая, — поясняет местная жительница Наталья Лузганова. — На фестивальных площадках цветов нет, цель — привлечь внимание к экологии. Тюльпаны, которые у нас растут, включены в Красную книгу. И если организовывать мероприятия рядом с местами цветения, их просто затопчут и повырывают".
© Екатерина МироноваФестиваль тюльпанов в Калмыкии
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
1 из 4
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
© Екатерина Миронова
© Фото предоставлено РИА Калмыкия

Фестиваль тюльпанов в Республике Калмыкия

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
2 из 4

Фестиваль тюльпанов в Республике Калмыкия

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
© Фото предоставлено РИА Калмыкия

Фестиваль тюльпанов, Калмыкия

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии.
3 из 4

Фестиваль тюльпанов, Калмыкия

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
© Фото предоставлено РИА Калмыкия

Фестиваль тюльпанов

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
4 из 4

Фестиваль тюльпанов

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
1 из 4
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
© Екатерина Миронова
2 из 4

Фестиваль тюльпанов в Республике Калмыкия

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
3 из 4

Фестиваль тюльпанов, Калмыкия

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
4 из 4

Фестиваль тюльпанов

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
По ее словам, в прошлом году праздник проводили неподалеку от тюльпановых полей и туристы, несмотря на запрещающие таблички, все равно умудрялись собрать по букетику.
Впрочем, увидеть цветы все же можно: 14 апреля в заповеднике "Черные земли" открылся экомаршрут "Тюльпаны Маныча". Тропа проходит прямо вдоль полей. Есть белые, желтые, оранжевые, красные, розовые и даже фиолетовые тюльпаны. Срывать нельзя, зато смотреть и фотографировать — сколько угодно.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевочка бежит среди тюльпанов в калмыцкой степи
Девочка бежит среди тюльпанов в калмыцкой степи - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Девочка бежит среди тюльпанов в калмыцкой степи
Есть экскурсионные туры из Москвы. "Мастерская путешествий", например, предлагает четырехдневную поездку за 15 тысяч рублей (это без дороги). По словам генерального директора компании Владимира Лутова, помимо тюльпановых полей, туристам покажут Розовое озеро, поющие барханы и пагоду Семи дней.
Спрос большой, отмечает руководитель клуба "Мир своими глазами" Олег Баранов. Людей интересует также бердвочинг — наблюдение за птицами. Ну и, разумеется, калмыцкая кухня.
В "Мире своими глазами" цены повыше — от 32,5 тысячи рублей за пять дней, но и программа насыщеннее.
© Фото предоставлено РИА Калмыкия

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
1 из 2

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Цветение тюльпанов в калмыцкой степи

Цветение тюльпанов в калмыцкой степи
2 из 2

Цветение тюльпанов в калмыцкой степи

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии

© Фото предоставлено РИА Калмыкия
2 из 2

Цветение тюльпанов в калмыцкой степи

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Еще вариант — железнодорожный круиз. Поезд отходит из Москвы (ближайшая дата — 22 апреля), останавливается в Ростове-на-Дону (предусмотрены экскурсии) и Элисте. Затем — цветущая степь, фестивальные площадки, хурул, музеи. На четвертый день — возвращение в столицу. Стоимость — от 42 тысяч рублей с человека.

Языки пламени

Сразу после тюльпанов распускаются дикие пионы. В Саратовской области холмы и поля становятся ярко-алыми.
Говорят, что именно местные пионы описывал в сказке "Аленький цветочек" Сергей Аксаков.
Цветение совпадает с майскими праздниками. Можно отправиться на личном автомобиле (в навигаторе укажите "Долина диких пионов"): 900 километров, 13 часов.
CC BY-SA 4.0 / Лашков Фёдор / Пион тонколистный на закатеПион тонколистный на закате
Пион тонколистный на закате - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Лашков Фёдор / Пион тонколистный на закате
Пион тонколистный на закате
"Мастерская путешествий" предлагает двухдневные туры из Сызрани.
Вас познакомят с местным кремлем, купеческими особняками, музеями. Отвезут в "Хвалынские термы" под открытым небом (там есть не только источники, но и хамам, баня и крафтовая пивоварня). На следующий день — пионы. Цена — 7550 рублей.
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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Магия Алтая

В Алтае в мае цветет маральник: горные склоны усыпаны кустарниками с небольшими розово-фиолетовыми цветками.
CC BY-SA 4.0 / Kosta1986 / Маральник, в горах АлтаяРододендрон Ледебура, местное название — маральник, в горах Алтая
Рододендрон Ледебура, местное название — Маральник, в горах Алтая - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Kosta1986 / Маральник, в горах Алтая
Рододендрон Ледебура, местное название — маральник, в горах Алтая
В воскресенье, 1 мая, в комплексе "Бирюзовая Катунь" на берегу реки состоится праздник "Цветение маральника". Так по традиции открывают туристический сезон на Алтае.
В программе — выступления артистов, фотозоны, ремесленная ярмарка, гастрономический фестиваль. Вход бесплатный.
CC BY-SA 4.0 / Wieldi / Природный парк «Ак Чолушпа» - кластер Чулышман: Улаганский район, АлтайГора у впадения Чульчи в Чулышман. Маральник
Гора у впадения Чульчи в Чулышман. Маральник - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Wieldi / Природный парк «Ак Чолушпа» - кластер Чулышман: Улаганский район, Алтай
Гора у впадения Чульчи в Чулышман. Маральник
За 47,5 тысячи рублей в AltayJeepTravel предлагают пятидневное путешествие по Алтаю на внедорожниках. Вы увидите Чуйский тракт, цветущий маральник, перевалы со смотровыми площадками. "А также секретные места, где нет людей и очень красиво", — добавляют в компании. Выезд из Горно-Алтайска, авиабилеты нужно покупать отдельно.
© РИА Новости / Елена КозловаЦветение маральника в Горном Алтае
Цветение маральника в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Елена Козлова
Цветение маральника в Горном Алтае
Автотуры организуют и в "Мастерской путешествий" (50 тысяч рублей за восемь дней), и в RussiaDiscovery (49 тысяч за семь дней).

Крымский Прованс

"Лаванда, горная лаванда..." — звучит в голове популярная песня, когда своими глазами видишь бескрайние поля с этими душистыми растениями.
Аромат магический: обволакивает, успокаивает. Полчаса в лавандовом царстве — и тревогу как рукой сняло.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

Девушка на лавандовом поле в Крыму
1 из 2

Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

Машина едет на лавандовом поле в Крыму
2 из 2

Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 2

Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 2

Машина едет вдоль лавандового поля в Крыму. Плантации лаванды занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Попасть на такой "психотерапевтический" сеанс можно в июне. Ближе к концу месяца цветки срезают: из них делают эфирные масла и лечебную косметику. Самые большие поля — в селе Тургеневка, поселках Оленевка, Крымская Роза и Лаванда.
На полуострове популярны однодневные групповые экскурсии из Алушты, Симферополя, Судака. Цена — от тысячи рублей.
Можно отправиться в "цветочное паломничество" и из Москвы. В компании Krymphoto.ru рекомендуют не просто экскурсионный, а фототур.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЦветение лаванды к Крыму
Цветение лаванды к Крыму - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Цветение лаванды к Крыму
Это обычно на шесть дней, включено все, кроме перелета.
Вас отвезут на самые красивые лавандовые поля, обучат основам пейзажной съемки и фотообработки. Море и экскурсии тоже будут. Стоимость — 40 тысяч.
Имейте в виду, что лучшие снимки получаются на рассвете и на закате.

Священный лотос

Как только с крымских полей исчезает ароматная лаванда, в Астраханской области, в дельте реки Волга, распускаются лотосы. Пешком или на машине к ним не подберешься: надо плыть.
CC BY 4.0 / Ted.ns / Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области

Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области

Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области
1 из 2

Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области

CC BY 4.0 / Ted.ns / Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области
CC BY-SA 4.0 / Lashkov17 / Лотосы в лучах рассвета

Лотосы в лучах рассвета в Астраханском заповеднике

Лотосы в лучах рассвета в Астраханском заповеднике
2 из 2

Лотосы в лучах рассвета в Астраханском заповеднике

CC BY-SA 4.0 / Lashkov17 / Лотосы в лучах рассвета
1 из 2

Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области

CC BY 4.0 / Ted.ns / Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области
2 из 2

Лотосы в лучах рассвета в Астраханском заповеднике

CC BY-SA 4.0 / Lashkov17 / Лотосы в лучах рассвета
Экскурсии организуют в основном из Астрахани, на лодках-бударках — распространенный там водный транспорт.
В программе также купание в Волге, рыбалка, иногда — посещение достопримечательностей на маршруте. Средняя цена — две тысячи. Приезжать лучше всего с середины июля по конец августа, когда пик цветения лотосов.
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14 сентября 2021, 08:00Туризм
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Цветочное море

Кандыки, барвинки, молочаи, кирказоны — скорее всего, вы никогда даже не слышали о таких. Все это растения, с которыми можно познакомиться в Сочи.
"Наш город — настоящая мекка флоритуризма. Здесь около двух тысяч видов цветковых и примерно столько же культивируется благодаря теплому климату, — рассказывает руководитель пресс-службы курорта "Красная Поляна" Лариса Аханова. — Каждый пятый занесен в Красную книгу".
© Фото : пресс-служба курорта Красная полянаФлоритуризм на Кавказе
Флоритуризм на Кавказе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна
Флоритуризм на Кавказе
Цветы в Сочи есть и зимой, но больше всего — с середины мая по октябрь.
"Центр флористического разнообразия — "Красная Поляна". Более 50 километров пеших экотроп на высоте от 900 до 2200 метров над уровнем моря позволяют за одно путешествие застать несколько природных сезонов", — уточняет Аханова.
© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна

Флоритуризм на Кавказе

Флоритуризм на Кавказе
1 из 2

Флоритуризм на Кавказе

© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна
© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна

Флоритуризм на Кавказе

Флоритуризм на Кавказе
2 из 2

Флоритуризм на Кавказе

© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна
1 из 2

Флоритуризм на Кавказе

© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна
2 из 2

Флоритуризм на Кавказе

© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна
Маршруты открываются с таянием снега. Тогда же появляются первые весенние цветы: подснежники, пролески, цикламены, кандыки, зубянки, фиалки, морозники. Следующая волна — в апреле-мае: в краснополянском лесу распускаются кирказоны, пионы, горянки, молочаи и барвинки.
К июню со склонов окончательно исчезает снег и горные хребты окрашиваются в желтые и фиолетовые цвета от распустившихся рябчиков, в белые — от ветрениц.
© Фото : пресс-служба курорта Красная полянаФлоритуризм на Кавказе
Флоритуризм на Кавказе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : пресс-служба курорта Красная поляна
Флоритуризм на Кавказе
"Но главная причина июньского флорипаломничества — цветение рододендрона кавказского, — отмечают в пресс-службе. — Растения покрываются пышными молочными шапками и напоминают пушистые облака".
Есть летом в горах и свое море: краснополянские альпийские луга, раскинувшиеся почти на четыре километра на высоте 2200 метров. Так что, если надоест пляжный отдых, вы знаете, куда ехать.
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 08:00Туризм
От Дербента до Камчатки. Памятники ЮНЕСКО в России, о которых мало знают
 
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