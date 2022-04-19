Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/kherson-1784211805.html
Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне
Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне - РИА Новости, 19.04.2022
Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне
Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:04
2022-04-19T08:50
обострение ситуации в днр и лнр
херсон
россия
украина
служба безопасности украины
укроборонпром
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784220237_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4f5306a323c158ad7e9e40bad5f4e18.jpg
ХЕРСОН, 19 апр — РИА Новости. Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы, предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в распоряжении агентства оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что это украинское ведомство перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции. Арсенал, спрятанный на заводе "Паллада", который входит в состав Укроборонпрома, оказался более масштабным."Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ, спрятали на территории завода "Паллада" вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп", — пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Среди найденного в схроне — автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, укупорка с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.По его словам, оружие и боеприпасы были спрятаны в глухой промзоне, на территории завода, с удобным и малозаметным подъездом к территории. Cхрон случайно обнаружили местные жители и сообщили об этом российским силовикам, добавил собеседник агентства.Завод "Паллада" сейчас закрыт, с 1960-х годов до недавнего времени он производил плавучие доки. Последние поставки, согласно данным на сайте предприятия, были на Кипр в 2017 году и в ЮАР — в 2016-м.Со 2 марта Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/eskortnitsy-1783637139.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kherson-1782949690.html
херсон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Схрон с оружием и боеприпасами на военном заводе "Паллада" в Херсоне
Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы, предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
2022-04-19T03:04
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784220237_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80be20c361dcdaf8baacdc40c876037b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, россия, украина, служба безопасности украины, укроборонпром, в мире
03:04 19.04.2022 (обновлено: 08:50 19.04.2022)
 
Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне

Российские силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами на заводе "Паллада" в Херсоне

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 19 апр — РИА Новости. Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы, предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее в распоряжении агентства оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что это украинское ведомство перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции. Арсенал, спрятанный на заводе "Паллада", который входит в состав Укроборонпрома, оказался более масштабным.
"Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ, спрятали на территории завода "Паллада" вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп", — пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
Среди найденного в схроне — автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, укупорка с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.

"Такие минометы ставятся в кунг (кузов) какой-нибудь неприметной "Газели", с которой можно оперативно отработать и быстро скрыться", — пояснил представитель российского силового ведомства.

По его словам, оружие и боеприпасы были спрятаны в глухой промзоне, на территории завода, с удобным и малозаметным подъездом к территории. Cхрон случайно обнаружили местные жители и сообщили об этом российским силовикам, добавил собеседник агентства.
Эскортница - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 03:09
В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала СВР Украины
Завод "Паллада" сейчас закрыт, с 1960-х годов до недавнего времени он производил плавучие доки. Последние поставки, согласно данным на сайте предприятия, были на Кипр в 2017 году и в ЮАР — в 2016-м.
Со 2 марта Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Херсона демонтировали мемориал Слава Украине
11 апреля, 17:08В мире
В центре Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХерсонРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныУкроборонпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала