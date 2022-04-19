https://ria.ru/20220419/kherson-1784211805.html

Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне

Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне - РИА Новости, 19.04.2022

Российские силовики нашли схрон с оружием в Херсоне

Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:04

2022-04-19T03:04

2022-04-19T08:50

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ХЕРСОН, 19 апр — РИА Новости. Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы, предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее в распоряжении агентства оказались обнаруженные российскими силовиками документы из архива СБУ, из которых следует, что это украинское ведомство перед бегством из Херсона — через начальника отделения полиции херсонского порта Максима Жаркова — завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных российской армией территориях. При обыске в квартире Жаркова на прошлой неделе нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции. Арсенал, спрятанный на заводе "Паллада", который входит в состав Укроборонпрома, оказался более масштабным."Перед бегством из Херсона, предположительно, сотрудники СБУ, спрятали на территории завода "Паллада" вооружение, предназначенное для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп", — пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Среди найденного в схроне — автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, укупорка с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.По его словам, оружие и боеприпасы были спрятаны в глухой промзоне, на территории завода, с удобным и малозаметным подъездом к территории. Cхрон случайно обнаружили местные жители и сообщили об этом российским силовикам, добавил собеседник агентства.Завод "Паллада" сейчас закрыт, с 1960-х годов до недавнего времени он производил плавучие доки. Последние поставки, согласно данным на сайте предприятия, были на Кипр в 2017 году и в ЮАР — в 2016-м.Со 2 марта Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/eskortnitsy-1783637139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kherson-1782949690.html

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Схрон с оружием и боеприпасами на военном заводе "Паллада" в Херсоне Российские силовики по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе "Паллада" в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, включая гранатометы, предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 2022-04-19T03:04 true PT0M43S

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херсон, россия, украина, служба безопасности украины, укроборонпром, в мире