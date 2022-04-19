https://ria.ru/20220419/evrosoyuz-1784317432.html

СМИ: Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Киева

СМИ: Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Киева - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: Еврокомиссия в июне даст предварительный ответ на заявку Киева

Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предоставить в июне предварительное заключение о заявке Украины стать... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:31

2022-04-19T15:31

2022-04-19T15:31

в мире

украина

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источники утверждает, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предоставить в июне предварительное заключение о заявке Украины стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.Владимир Зеленский сообщил ранее, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Позднее он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов на анкету-опросник.Согласно источникам, которые пожелали остаться неизвестными, ЕК намерена дать свою оценку в преддверии встречи лидеров стран ЕС 23-24 июня. По словам чиновника Евросоюза, обычно Еврокомиссии требуется от 15 до 18 месяцев, чтобы дать подобное заключение. Агентство также приводит слова представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, который во вторник заявил журналистам, что ЕК не собирается указывать конкретные сроки выполнения работы.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220417/medvedev-1783988720.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз