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ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство - РИА Новости, 19.04.2022
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ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство
ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство - РИА Новости, 19.04.2022
ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство
Европейский Союз ожидает от Киева вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, сроков рассмотрения документа пока нет, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:27
2022-04-19T13:50
евросоюз
украина
в мире
владимир зеленский
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Европейский Союз ожидает от Киева вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, сроков рассмотрения документа пока нет, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Владимир Зеленский сообщил ранее, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Позднее он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов на анкету-опросник."Президент Зеленский передал ответы на первую часть опросника, ожидаем ответы на вторую. Потом мы начнем изучать его на предмет подготовки нашего комментария, но каких-либо сроков нет", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
https://ria.ru/20220412/proksi-voyna-1783150148.html
https://ria.ru/20220402/zelenskiy-1781407245.html
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евросоюз, украина, в мире, владимир зеленский, еврокомиссия
13:27 19.04.2022 (обновлено: 13:50 19.04.2022)
 
ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство

Евросоюз ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Европейский Союз ожидает от Киева вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, сроков рассмотрения документа пока нет, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Владимир Зеленский сообщил ранее, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Позднее он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов на анкету-опросник.
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"Президент Зеленский передал ответы на первую часть опросника, ожидаем ответы на вторую. Потом мы начнем изучать его на предмет подготовки нашего комментария, но каких-либо сроков нет", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.
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