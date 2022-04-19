https://ria.ru/20220419/evrosoyuz-1784289163.html

ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство

ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство - РИА Новости, 19.04.2022

ЕС ожидает от Киева вторую часть опросника на статус кандидата на членство

Европейский Союз ожидает от Киева вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, сроков рассмотрения документа пока нет, заявил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:27

2022-04-19T13:27

2022-04-19T13:50

евросоюз

украина

в мире

владимир зеленский

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Европейский Союз ожидает от Киева вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, сроков рассмотрения документа пока нет, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Владимир Зеленский сообщил ранее, что передал главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Позднее он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов на анкету-опросник."Президент Зеленский передал ответы на первую часть опросника, ожидаем ответы на вторую. Потом мы начнем изучать его на предмет подготовки нашего комментария, но каких-либо сроков нет", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле передала Зеленскому конверт с опросником для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый опросник является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина впоследствии подтвердила, что Киев опросник получил и надеется стать страной-кандидатом в июне.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Ранее постпреды ЕС договорились поручить Еврокомиссии подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС.

https://ria.ru/20220412/proksi-voyna-1783150148.html

https://ria.ru/20220402/zelenskiy-1781407245.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, украина, в мире, владимир зеленский, еврокомиссия