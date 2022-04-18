https://ria.ru/20220418/trubnikov-1784167691.html

Биография Вячеслава Трубникова

Биография Вячеслава Трубникова - РИА Новости, 18.04.2022

Биография Вячеслава Трубникова

Директор Службы внешней разведки (1996-2000), Герой России Вячеслав Иванович Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске в рабочей семье. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:30

2022-04-18T18:30

2022-04-18T18:30

справки

россия

ссср

российская академия наук

международный институт стратегических исследований

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Директор Службы внешней разведки (1996-2000), Герой России Вячеслав Иванович Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске в рабочей семье. В 1967 году окончил Московский государственный институт международных отношений с дипломом референта по странам Востока, в дальнейшем – Высшую школу КГБ СССР. В 1967 году был принят на работу во внешнюю разведку. В 1971-1977 и в 1984-1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш (возглавлял резидентуру внешней разведки). С 1977 по 1984 год был сотрудником Первого главного управления КГБ СССР.В 1990-1992 годах – начальник отдела стран Южной Азии Первого главном управлении КГБ СССР. С 1992 года по 1996 год был первым заместителем директора Службы внешней разведки Российской Федерации. В 1996-2000 годах возглавлял Службу внешней разведки РФ. С 2000 года по 2004 год – первый заместитель министра иностранных дел РФ; специальный представитель (в ранге министра) президента РФ в странах СНГ. В 2004-2009 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Индии. От обязанностей посла был освобожден указом президента РФ от 27 октября 2009 года в связи с выходом на пенсию. Имел звание генерала армии.С 2009 года был членом дирекции Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Являлся членом Экспертно-консультативного совета Центра политических исследований России, членом Российской академии естественных наук (РАЕН), ассоциированным членом Международного института стратегических исследований (Великобритания), членом Союза журналистов с 1973 года, вице-президентом Российского совета по международным делам. Был награжден Золотой звездой Героя Российской Федерации, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Красной Звезды" (дважды), орденом Белоруссии "Франциск Скорина", 26-ю советскими, российскими и иностранными медалями, а также общественными наградами: орденом РПЦ Святого благоверного князя Даниила Московского II степени, Орденом Горчакова I степени, орденской медалью С. Витте "За выдающиеся заслуги перед народами" (МАФМ) и др. Был отмечен знаками "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации", "Почетный сотрудник госбезопасности, "За службу в разведке".Владел хинди и английским языками.18 апреля 2022 года Вячеслав Трубников скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, российская академия наук, международный институт стратегических исследований, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)