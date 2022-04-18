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Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников - РИА Новости, 18.04.2022

Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки, Герой России Вячеслав Трубников скончался на 78-м году жизни, сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:36

2022-04-18T16:36

2022-04-18T17:58

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший директор Службы внешней разведки, Герой России Вячеслав Трубников скончался на 78-м году жизни, сообщило пресс-бюро СВР."Служба внешней разведки Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР России Вячеслав Иванович Трубников", — отметили в ведомстве.Руководство и коллектив службы выразили соболезнования его родным и близким."Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — отмечается в сообщении СВР.Трубников родился в 1944 году в Иркутске, когда его родителей эвакуировали из Москвы. В 1967 году окончил МГИМО, после чего поступил на службу в Первое главное управление КГБ, занимавшееся внешней разведкой, и окончил Высшую школу КГБ.Его неоднократно направляли с командировками в Индию. В 1996-2000 годах он занимал пост директора СВР. После этого Трубников стал первым заместителем министра иностранных дел, а с 2004 года — послом России в Индии. На этой должности он проработал до 2009 года, затем став старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН.Трубников был награжден орденами Красной Звезды (дважды), "За заслуги перед Отечеством IV степени", орденом Белоруссии "Франциск Скорина", более чем двадцатью советскими, российскими и иностранными медалями. Отмечен знаками "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации", "Почетный сотрудник госбезопасности", "За службу в разведке".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, безопасность