https://ria.ru/20220418/pashinyan-1784043146.html

Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти

Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти - РИА Новости, 18.04.2022

Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти

Глава оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция едина в стремлении... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:48

2022-04-18T10:48

2022-04-18T10:50

в мире

азербайджан

армения

нагорный карабах

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Глава оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция едина в стремлении отстранить от власти премьера Никола Пашиняна.В воскресенье Ванецян инициировал бессрочную акцию протеста против политики властей по карабахской проблеме."Армянская оппозиция едина в стремлении отстранить Пашиняна от власти, и "дорожная карта" по его отстранению будет составляться на площади Свободы", - цитирует слова политика Sputnik Армения.По его словам, основная задача протестующих – отставка Пашиняна и "предотвращение сдачи" Нагорного Карабаха Азербайджану. "У оппозиции есть информация о планах властей признать Карабах в составе Азербайджана, да и сами заявления членов правящей команды об этом свидетельствуют", - сказал Ванецян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220415/armeniya-1783682212.html

https://ria.ru/20220119/pashinyan-1768634704.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян