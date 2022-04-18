10:48 18.04.2022 (обновлено: 10:50 18.04.2022)
Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти
Глава фракции "Честь имею" Ванецян: оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Глава оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция едина в стремлении отстранить от власти премьера Никола Пашиняна.
В воскресенье Ванецян инициировал бессрочную акцию протеста против политики властей по карабахской проблеме.
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"Армянская оппозиция едина в стремлении отстранить Пашиняна от власти, и "дорожная карта" по его отстранению будет составляться на площади Свободы", - цитирует слова политика Sputnik Армения.
По его словам, основная задача протестующих – отставка Пашиняна и "предотвращение сдачи" Нагорного Карабаха Азербайджану. "У оппозиции есть информация о планах властей признать Карабах в составе Азербайджана, да и сами заявления членов правящей команды об этом свидетельствуют", - сказал Ванецян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.