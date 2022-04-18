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Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти - РИА Новости, 18.04.2022
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Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти
Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти - РИА Новости, 18.04.2022
Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти
Глава оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция едина в стремлении... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:48
2022-04-18T10:50
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Глава оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция едина в стремлении отстранить от власти премьера Никола Пашиняна.В воскресенье Ванецян инициировал бессрочную акцию протеста против политики властей по карабахской проблеме."Армянская оппозиция едина в стремлении отстранить Пашиняна от власти, и "дорожная карта" по его отстранению будет составляться на площади Свободы", - цитирует слова политика Sputnik Армения.По его словам, основная задача протестующих – отставка Пашиняна и "предотвращение сдачи" Нагорного Карабаха Азербайджану. "У оппозиции есть информация о планах властей признать Карабах в составе Азербайджана, да и сами заявления членов правящей команды об этом свидетельствуют", - сказал Ванецян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220415/armeniya-1783682212.html
https://ria.ru/20220119/pashinyan-1768634704.html
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, никол пашинян
10:48 18.04.2022 (обновлено: 10:50 18.04.2022)
 
Армянская оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти

Глава фракции "Честь имею" Ванецян: оппозиция намерена отстранить Пашиняна от власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 апр – РИА Новости. Глава оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция едина в стремлении отстранить от власти премьера Никола Пашиняна.
В воскресенье Ванецян инициировал бессрочную акцию протеста против политики властей по карабахской проблеме.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:59
В Ереване обвинили Пашиняна в готовности работать против России
"Армянская оппозиция едина в стремлении отстранить Пашиняна от власти, и "дорожная карта" по его отстранению будет составляться на площади Свободы", - цитирует слова политика Sputnik Армения.
По его словам, основная задача протестующих – отставка Пашиняна и "предотвращение сдачи" Нагорного Карабаха Азербайджану. "У оппозиции есть информация о планах властей признать Карабах в составе Азербайджана, да и сами заявления членов правящей команды об этом свидетельствуют", - сказал Ванецян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 20:45
Пашинян объяснил, почему не обратился в ОДКБ из-за обострения на границе
 
В миреАзербайджанАрменияНагорный КарабахНикол Пашинян
 
 
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