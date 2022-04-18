https://ria.ru/20220418/dnr-1784075853.html

В ДНР за неделю 143 мирных жителя пострадали от обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за неделю 143 мирных жителя пострадали от обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022

В ДНР за неделю 143 мирных жителя пострадали от обстрелов со стороны ВСУ

За прошедшую неделю 143 мирных жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, в общей сложности число пострадавших в республике РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:54

2022-04-18T12:54

2022-04-18T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю 143 мирных жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, в общей сложности число пострадавших в республике достигло 1167, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшую неделю, с 11.04 по 17.04, в СЦКК ДНР поступила информация о ранении 143 мирных жителей, в том числе 6 детей, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранее освобожденных территорий республики… Таким образом, общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1167 человек, в том числе 60 детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, вооруженные силы украины