https://ria.ru/20220418/deti-1784109918.html

В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей

В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей

В Московской области летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:52

2022-04-18T14:52

2022-04-18T14:52

туризм

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

московская область (подмосковье)

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150799/87/1507998782_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a7417da9debb25d2d3909e2a3ed15786.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Московской области летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева."У нас на территории 114 лагерей. На каждую смену приезжают 25,5 тысячи детей, так что за лето смогут отдохнуть более 100 тысяч", — сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.Она отметила, что на сегодняшний день стоимость путевки на 21 день составляет 54 тысячи рублей. Старт летней кампании запланирован на 25 мая.Ростуризм по поручению президента и правительства РФ запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. При оплате картой "Мир" на счет возвращается 50 процентов от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Продажи начались в ночь на 31 марта. Отправиться на отдых можно с 1 мая до 30 сентября включительно.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце марта сообщал, что правительство направит на финансирование программы возврата половины стоимости путевок 7,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html

https://ria.ru/20220418/tury-1784099369.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм, туристы, отдых, карта "мир", дети