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В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
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В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей
В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей
В Московской области летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:52
2022-04-18T14:52
туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
московская область (подмосковье)
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Московской области летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева."У нас на территории 114 лагерей. На каждую смену приезжают 25,5 тысячи детей, так что за лето смогут отдохнуть более 100 тысяч", — сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.Она отметила, что на сегодняшний день стоимость путевки на 21 день составляет 54 тысячи рублей. Старт летней кампании запланирован на 25 мая.Ростуризм по поручению президента и правительства РФ запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. При оплате картой "Мир" на счет возвращается 50 процентов от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Продажи начались в ночь на 31 марта. Отправиться на отдых можно с 1 мая до 30 сентября включительно.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце марта сообщал, что правительство направит на финансирование программы возврата половины стоимости путевок 7,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html
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михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм, туристы, отдых, карта "мир", дети
14:52 18.04.2022
 
В Подмосковье этим летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей

В Московской области летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей в 114 лагерях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители во время приема пищи в столовой всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке
Посетители во время приема пищи в столовой всероссийского детского центра Океан во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Московской области летом смогут отдохнуть более 100 тысяч детей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
"У нас на территории 114 лагерей. На каждую смену приезжают 25,5 тысячи детей, так что за лето смогут отдохнуть более 100 тысяч", — сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.
Она отметила, что на сегодняшний день стоимость путевки на 21 день составляет 54 тысячи рублей. Старт летней кампании запланирован на 25 мая.
Ростуризм по поручению президента и правительства РФ запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. При оплате картой "Мир" на счет возвращается 50 процентов от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Продажи начались в ночь на 31 марта. Отправиться на отдых можно с 1 мая до 30 сентября включительно.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце марта сообщал, что правительство направит на финансирование программы возврата половины стоимости путевок 7,5 миллиарда рублей.
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