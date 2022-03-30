Рейтинг@Mail.ru
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 30.03.2022
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:01
2022-03-30T17:02
инфографика
путешествия
детский отдых
туризм
россия
кешбэк
летние лагеря
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780841307_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_dc32ae85549bec9b0d5ee136d866f6dd.png
Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться до конца лета. Правительство выделило на нее 7,5 миллиарда рублей. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Аверкина
Татьяна Аверкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780841307_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_1ba9017cddf85ae9aff53d7c089870e1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
путешествия, детский отдых, туризм, россия, кешбэк, летние лагеря, общество, детские вопросы, социальный навигатор, инфографика
17:01 30.03.2022 (обновлено: 17:02 30.03.2022)
 

Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь

Читать ria.ru в
Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться до конца лета. Правительство выделило на нее 7,5 миллиарда рублей. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерьДетский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
 
ИнфографикаПутешествияДетский отдыхТуризмРоссияКешбэкЛетние лагеряОбществоДетские вопросыСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала