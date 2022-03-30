https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 30.03.2022
Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:01
2022-03-30T17:01
2022-03-30T17:02
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Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться до конца лета. Правительство выделило на нее 7,5 миллиарда рублей. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
путешествия, детский отдых, туризм, россия, кешбэк, летние лагеря, общество, детские вопросы, социальный навигатор, инфографика