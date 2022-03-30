https://ria.ru/20220330/detskiy_keshbek-1780844786.html

Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь

Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь - РИА Новости, 30.03.2022

Детский туристический кешбэк 2022: как вернуть деньги за путевку в лагерь

Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:01

2022-03-30T17:01

2022-03-30T17:02

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Второй этап программы детского туристического кешбэка стартует в России 31 марта. Родители смогут получить обратно 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Акция будет продолжаться до конца лета. Правительство выделило на нее 7,5 миллиарда рублей. Обязательное условие участия — оплата поездки картой "Мир". Подробная инструкция по возврату денег — в инфографике Ria.ru.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

путешествия, детский отдых, туризм, россия, кешбэк, летние лагеря, общество, детские вопросы, социальный навигатор, инфографика