https://ria.ru/20220412/keshbek-1783147178.html
Власти выделят на программу туристического кешбэка еще 3,5 миллиарда рублей
Власти выделят на программу туристического кешбэка еще 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.04.2022
Власти выделят на программу туристического кешбэка еще 3,5 миллиарда рублей
Правительство России дополнительно направит на продление программы туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:22
2022-04-12T16:22
2022-04-12T16:22
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит на продление программы туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Желающих воспользоваться программой очень много. Правительство приняло решение продлить ее до 15 апреля, так что еще не менее 1,5 миллиона наших граждан смогут отдохнуть в России. Направим на реализацию такой меры 3,5 миллиарда рублей", — сказал Мишустин во время президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было до 1 мая, затем Ростуризм обозначил срок до 9 апреля. Условия программы остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплатить путешествие нужно картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней вернется 20 процентов от суммы путевки, но не более 20 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, михаил мишустин, новости - туризм, туризм, туристы, отдых
Власти выделят на программу туристического кешбэка еще 3,5 миллиарда рублей
На программу туристического кешбэка направят еще 3,5 миллиарда рублей, сообщил Мишустин
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит на продление программы туристического кешбэка 3,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Желающих воспользоваться программой очень много. Правительство приняло решение продлить ее до 15 апреля, так что еще не менее 1,5 миллиона наших граждан смогут отдохнуть в России. Направим на реализацию такой меры 3,5 миллиарда рублей", — сказал Мишустин во время президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.
Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в ночь на 15 марта. Изначально окно продаж было до 1 мая, затем Ростуризм обозначил срок до 9 апреля.
Условия программы остаются прежними: участвуют все без исключения субъекты РФ и поездки от двух ночей. Оплатить путешествие нужно картой "Мир" — на нее автоматически в течение пяти дней вернется 20 процентов от суммы путевки, но не более 20 тысяч рублей.