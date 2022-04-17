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Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны - РИА Новости, 17.04.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220417/karabakh-1783996897.html
Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны
Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны - РИА Новости, 17.04.2022
Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны
Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:04
2022-04-17T20:04
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
нагорный карабах
азербайджан
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220413/karabakh-1783250904.html
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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, россия
20:04 17.04.2022
 
Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны

Минобороны сообщило, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец в Нагорном Карабахе
Российский миротворец в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российский миротворец в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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