Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны
Минобороны сообщило, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе
Российский миротворец в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.