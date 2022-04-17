https://ria.ru/20220417/karabakh-1783996897.html

Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны

Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны - РИА Новости, 17.04.2022

Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе, сообщило Минобороны

Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:04

2022-04-17T20:04

2022-04-17T20:04

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

нагорный карабах

азербайджан

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении зафиксировано в Нагорном Карабахе, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220413/karabakh-1783250904.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, россия