https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html
В Никосии киприоты организовали акцию в поддержку России
В Никосии киприоты организовали акцию в поддержку России - РИА Новости, 17.04.2022
В Никосии киприоты организовали акцию в поддержку России
В Никосии возле посольства России в Республике Кипр прошла четвертая в стране акция против русофобии, сообщили РИА Новости участники. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:38
2022-04-17T19:38
2022-04-17T21:11
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никосия (город)
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украина
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АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости. В Никосии возле посольства России в Республике Кипр прошла четвертая в стране акция против русофобии, сообщили РИА Новости участники.В ней приняли участие более 100 человек.Акцию организовали киприоты. Они и присоединившиеся к ним местные русскоязычные жители держали в руках флаги России, Греции, Кипра и других стран. Также они выступали под разными лозунгами и транспарантами: "Россия говорит правду", "Проект "Буча" — фейк", "Правда всегда всплывает наружу", "Кипр, Россия, Православие", "Нет неправде в СМИ", "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Поддержка России — гарантия экономики Кипра", "Бог с нами", "Нет антироссийским санкциям", "Сначала украли наши деньги из банков и сейчас хотите прострелить нам ноги санкциями", "Голод — это война с народом, а санкции приносят голод", "Когда будут санкции против Турции?" и другими. Один из участников акции был в майке с надписью "Ахмат — сила".Журналисты телеканалов, ведущих кипрских и международных СМИ участвовали в освещении акции.Митинг продлился более полутора часов. Люди долго не расходились. Они разъясняли свою позицию СМИ, общались друг с другом.Как отмечали участники, поддержка России сплотила кипрский и российский народы. На нее пришли также выходцы из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, понтийские греки.Мероприятие состоялось с разрешения властей Никосии и обеспечивалось мерами безопасности со стороны кипрской полиции.Это первая массовая пророссийская акция, которая не сопровождалась провокациями со стороны украинских активистов, пыл которых охладили действия местных правоохранительных органов. Первые задержания накануне освещались кипрскими СМИ.Ранее на Кипре прошли несколько акций и автопробегов против русофобии. Накануне здесь арестовали гражданина России по подозрению в разжигании расовой ненависти и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. Он выслеживал участников акций в поддержку Москвы и публиковал номера их автомобилей.
https://ria.ru/20220416/aktsiya-1783905866.html
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, никосия (город), россия, украина
19:38 17.04.2022 (обновлено: 21:11 17.04.2022)
В Никосии киприоты организовали акцию в поддержку России
Жители Никосии организовали акцию против русофобии
АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости. В Никосии возле посольства России в Республике Кипр прошла четвертая в стране акция против русофобии, сообщили РИА Новости участники.
В ней приняли участие более 100 человек.
Акцию организовали киприоты. Они и присоединившиеся к ним местные русскоязычные жители держали в руках флаги России
, Греции
, Кипра и других стран. Также они выступали под разными лозунгами и транспарантами: "Россия говорит правду", "Проект "Буча" — фейк", "Правда всегда всплывает наружу", "Кипр, Россия, Православие", "Нет неправде в СМИ", "Остановим неонацизм вместе с Россией", "Поддержка России — гарантия экономики Кипра", "Бог с нами", "Нет антироссийским санкциям", "Сначала украли наши деньги из банков и сейчас хотите прострелить нам ноги санкциями", "Голод — это война с народом, а санкции приносят голод", "Когда будут санкции против Турции
?" и другими. Один из участников акции был в майке с надписью "Ахмат — сила".
Журналисты телеканалов, ведущих кипрских и международных СМИ участвовали в освещении акции.
Митинг продлился более полутора часов. Люди долго не расходились. Они разъясняли свою позицию СМИ, общались друг с другом.
Как отмечали участники, поддержка России сплотила кипрский и российский народы. На нее пришли также выходцы из Белоруссии
, Казахстана
, Молдавии
, понтийские греки.
Мероприятие состоялось с разрешения властей Никосии
и обеспечивалось мерами безопасности со стороны кипрской полиции.
Это первая массовая пророссийская акция, которая не сопровождалась провокациями со стороны украинских активистов, пыл которых охладили действия местных правоохранительных органов. Первые задержания накануне освещались кипрскими СМИ.
Ранее на Кипре прошли несколько акций и автопробегов против русофобии. Накануне здесь арестовали гражданина России по подозрению в разжигании расовой ненависти и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. Он выслеживал участников акций в поддержку Москвы и публиковал номера их автомобилей.