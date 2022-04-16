https://ria.ru/20220416/kosachev-1783910919.html

Косачев направил запрос в МПС о рассмотрении нарушений прав Медведчука

Косачев направил запрос в МПС о рассмотрении нарушений прав Медведчука - РИА Новости, 16.04.2022

Косачев направил запрос в МПС о рассмотрении нарушений прав Медведчука

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко направил официальный... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:44

2022-04-16T19:44

2022-04-16T19:44

в мире

виктор медведчук

украина

совет федерации рф

межпарламентский союз

константин косачев

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко направил официальный запрос генеральному секретарю Межпарламентского союза Мартину Чунгонгу с предложением вынести на рассмотрение Комитета МПС по правам человека вопрос о нарушении прав депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука."По поручению Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко направил официальный запрос Генеральному секретарю Межпарламентского союза М.Чунгонгу с предложением вынести на рассмотрение Комитета МПС по правам человека в отношении парламентариев вопрос о нарушении таких прав депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука", - заявил Косачев.Он отметил, что комитет МПС по правам парламентариев - уникальная структура. Действует на независимой и деполитизированной основе, в его составе десять депутатов из разных стран, избираемые туда по профессиональным заслугам. В настоящее время Председатель Комитета - парламентарий из Мексики, но в его составе половина - представители стран Запада.Косачев добавил, что согласно информации комитета, в 2021 году были нарушены права 673 парламентариев в 44 странах. Наиболее частые и общие нарушения прав парламентариев - это незаконное отстранение и потеря парламентского мандата, нарушения права свободного самовыражения, угрозы и запугивание, отсутствие справедливого суда и судопроизводства. В Европе было зарегистрировано 69 случаев. Больше всего в Северной и Южной Америке - 184. Среди 673 парламентариев, чьи права были нарушены, 439 - представители оппозиционных партий."С Виктором Медведчуком мне приходилось взаимодействовать по парламентской линии, знаю его лично как опытного политика и патриота своей страны. В моем запросе выражается глубокая обеспокоенность в связи с действиями властей Украины в отношении коллеги и подчёркивается, что систематические препятствования осуществлению им депутатских полномочий, ограничения на деятельность возглавляемой им партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также возбуждение против Виктора Медведчука уголовного преследования требуют особого внимания всего международного сообщества, а также незамедлительной реакции Межпарламентского союза - не исключено, что в настоящее время Медведчук может подвергаться пыткам и иным формам физического и психологического насилия", - написал Косачев.

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783906435.html

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783908398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, виктор медведчук, украина, совет федерации рф, межпарламентский союз, константин косачев, россия