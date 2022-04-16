В Камышине задержали водителя катера, перевернувшегося на Волге
Спасатель, который управлял перевернувшимся на Волге катером, был пьян, его задержали
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника местной "Службы спасения", который находился в нетрезвом виде за штурвалом перевернувшегося катера на Волге в Камышине Волгоградской области, он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в районе набережной Камышина перевернулся катер, на борту которого находилось 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. По информации экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, погибший – сотрудник полиции.
По данным СК, в субботу катер с пятью пассажирами, среди которых был ребенок, столкнулся с буем и перевернулся. По информации ведомства, водитель катера был пьян. Отмечается, что в результате все люди оказались в воде, скончался мужчина 1981 года, ведутся поиски 12-летнего мальчика.
"Возбуждено уголовное дело в отношении спасателя камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ "Служба спасения". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Судоводитель уже задержан", - сообщили в СК.
Как сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области, после ЧП были госпитализированы четыре человека, на данный момент в больнице остается одна женщина. По словам собеседника, к поискам ребенка приступили водолазы. Как уточнили в ведомстве, ребенок - сын погибшего.
7 сентября 2021, 22:41В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами