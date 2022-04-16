https://ria.ru/20220416/kater-1783860665.html

В Камышине задержали водителя катера, перевернувшегося на Волге

В Камышине задержали водителя катера, перевернувшегося на Волге - РИА Новости, 16.04.2022

В Камышине задержали водителя катера, перевернувшегося на Волге

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника местной "Службы спасения", который находился в нетрезвом виде за штурвалом перевернувшегося катера... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:17

2022-04-16T10:17

2022-04-16T10:17

происшествия

волгоградская область

камышин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника местной "Службы спасения", который находился в нетрезвом виде за штурвалом перевернувшегося катера на Волге в Камышине Волгоградской области, он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее сообщалось, что накануне вечером в районе набережной Камышина перевернулся катер, на борту которого находилось 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. По информации экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, погибший – сотрудник полиции.По данным СК, в субботу катер с пятью пассажирами, среди которых был ребенок, столкнулся с буем и перевернулся. По информации ведомства, водитель катера был пьян. Отмечается, что в результате все люди оказались в воде, скончался мужчина 1981 года, ведутся поиски 12-летнего мальчика."Возбуждено уголовное дело в отношении спасателя камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ "Служба спасения". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Судоводитель уже задержан", - сообщили в СК.Как сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области, после ЧП были госпитализированы четыре человека, на данный момент в больнице остается одна женщина. По словам собеседника, к поискам ребенка приступили водолазы. Как уточнили в ведомстве, ребенок - сын погибшего.

https://ria.ru/20210907/murmansk-1749087761.html

волгоградская область

камышин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, камышин, следственный комитет россии (ск рф)