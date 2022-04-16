https://ria.ru/20220416/kater-1783854788.html

Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области

Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области - РИА Новости, 16.04.2022

Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области

Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:03

2022-04-16T09:03

2022-04-16T09:03

происшествия

камышин

россия

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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее сообщалось, что накануне вечером в районе набережной Камышина перевернулся катер, на борту которого находились 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. По информации экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка.Информацию об опрокидывании катера с пассажирами РИА Новости подтвердили в региональном главке МВД."Погиб инспектор ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский". Сотрудник полиции находился на выходном дне. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20210907/murmansk-1749087761.html

камышин

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камышин, россия