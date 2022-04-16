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Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области - РИА Новости, 16.04.2022
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Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области - РИА Новости, 16.04.2022
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:03
2022-04-16T09:03
происшествия
камышин
россия
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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее сообщалось, что накануне вечером в районе набережной Камышина перевернулся катер, на борту которого находились 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. По информации экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка.Информацию об опрокидывании катера с пассажирами РИА Новости подтвердили в региональном главке МВД."Погиб инспектор ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский". Сотрудник полиции находился на выходном дне. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.
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камышин
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происшествия, камышин, россия
09:03 16.04.2022
 
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области

У инспектора ДПС, погибшего при опрокидывании катера в Волгоградской области, был выходной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в районе набережной Камышина перевернулся катер, на борту которого находились 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. По информации экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка.
Информацию об опрокидывании катера с пассажирами РИА Новости подтвердили в региональном главке МВД.
"Погиб инспектор ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский". Сотрудник полиции находился на выходном дне. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.
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