https://ria.ru/20220416/kater-1783854788.html
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области - РИА Новости, 16.04.2022
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:03
2022-04-16T09:03
2022-04-16T09:03
происшествия
камышин
россия
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ВОЛГОГРАД, 16 апр – РИА Новости. Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера на Волге в Камышине Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Ранее сообщалось, что накануне вечером в районе набережной Камышина перевернулся катер, на борту которого находились 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. По информации экстренных служб региона, в результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут ребенка.Информацию об опрокидывании катера с пассажирами РИА Новости подтвердили в региональном главке МВД."Погиб инспектор ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский". Сотрудник полиции находился на выходном дне. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20210907/murmansk-1749087761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камышин, россия
Инспектор ДПС погиб при опрокидывании катера в Волгоградской области
У инспектора ДПС, погибшего при опрокидывании катера в Волгоградской области, был выходной