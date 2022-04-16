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Forbes: Дуров попросил не называть его российским бизнесменом - РИА Новости, 16.04.2022
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Forbes: Дуров попросил не называть его российским бизнесменом
Forbes: Дуров попросил не называть его российским бизнесменом - РИА Новости, 16.04.2022
Forbes: Дуров попросил не называть его российским бизнесменом
Некоторые бизнесмены, в том числе Павел Дуров и Игорь Бухман, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:33
2022-04-16T11:59
технологии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некоторые бизнесмены, в том числе Павел Дуров и Игорь Бухман, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве, сообщает Forbes.Как пишет издание, после начала спецоперации России на Украине, власти США, Великобритании и ЕС ввели санкции против российских бизнесменов, "заморозили их бизнес, выследили их суперъяхты и остановили их самолеты".В частности, указывается, что якобы основатель Telegram Павел Дуров "захотел, чтобы стало известно" о его французском гражданстве."После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции", — пишет издание.Согласно Forbes, другие российские бизнесмены также выступили с похожими просьбами — например, российский предприниматель и сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман просит издание указывать его как гражданина Израиля. Соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский, имеющий гражданство Великобритании и России, также просит называть его гражданином Великобритании, отмечает журнал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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технологии, павел дуров, россия, великобритания, украина, telegram, евросоюз, forbes, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:33 16.04.2022 (обновлено: 11:59 16.04.2022)
 
Forbes: Дуров попросил не называть его российским бизнесменом

Forbes: Дуров и некоторые другие бизнесмены просят не называть их гражданами России

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некоторые бизнесмены, в том числе Павел Дуров и Игорь Бухман, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве, сообщает Forbes.
Как пишет издание, после начала спецоперации России на Украине, власти США, Великобритании и ЕС ввели санкции против российских бизнесменов, "заморозили их бизнес, выследили их суперъяхты и остановили их самолеты".

"Поэтому неудивительно, что в последние годы — и особенно в последние месяцы — Forbes заметил растущую тенденцию: многие миллиардеры, имеющие связи с Россией, очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими", — отмечает издание.

В частности, указывается, что якобы основатель Telegram Павел Дуров "захотел, чтобы стало известно" о его французском гражданстве.
"После четырех лет пребывания в списке граждан России Дуров, проживающий в Дубае, где базируется Telegram, захотел, чтобы стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции", — пишет издание.
Согласно Forbes, другие российские бизнесмены также выступили с похожими просьбами — например, российский предприниматель и сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман просит издание указывать его как гражданина Израиля. Соучредитель цифрового банка Revolut Ник Стронский, имеющий гражданство Великобритании и России, также просит называть его гражданином Великобритании, отмечает журнал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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ТехнологииПавел ДуровРоссияВеликобританияУкраинаTelegramЕвросоюзForbesПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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