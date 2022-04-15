https://ria.ru/20220415/titanik-1783287296.html

Гибель "Титаника" 15 апреля 1912 года

Гибель "Титаника" 15 апреля 1912 года - РИА Новости, 15.04.2022

Гибель "Титаника" 15 апреля 1912 года

"Титаник" (Titanic) – крупнейшее пассажирское судно начала XX века, второй из трех пароходов-близнецов, произведенных британской компанией "Уайт Стар Лайн"... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:45

2022-04-15T00:45

2022-04-15T00:45

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легендарный "титаник": история и современность

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"Титаник" (Titanic) – крупнейшее пассажирское судно начала XX века, второй из трех пароходов-близнецов, произведенных британской компанией "Уайт Стар Лайн" (White Star Line). Его длина составляла около 269 метров, ширина – 28,2 метра, водоизмещение – свыше 46,3 тонны, расчетная максимальная скорость – 23/24 узла. Журналисты сравнивали его по длине с тремя городскими кварталами, а по высоте – с 11‑этажным домом. На "Титанике" имелось восемь стальных палуб, расположенных друг над другом на расстоянии 2,5-3,2 метра. Самая верхняя – шлюпочная палуба, под ней семь палуб, обозначенных сверху вниз буквами латинского алфавита от A до G. Интерьеры кают на палубах B и C были выполнены в 11 разных стилях. Для обеспечения безопасности корабль имел двойное дно, а его корпус разделяли 16 водонепроницаемых отсеков. Водонепроницаемые переборки поднимались от второго дна до палубы, но их высота ненамного превышала ватерлинию. Главный конструктор корабля Томас Эндрюс заявлял, что, даже если четыре отсека из 16 будут заполнены водой, лайнер сможет продолжить свой путь. "Титаник" мог брать на борт до 3320 человек.Согласно британскому Положению о безопасности плавания судов 1899 года, пассажирское судно водоизмещением свыше 10 тысяч тонн было обязано иметь не менее 16 спасательных шлюпок. На "Титанике" их разместили 20, к стандартному набору из 16 шлюпок двух типов вместимости (на 65 и 40 человек) были добавлены четыре складных шлюпки на 47 человек каждая. Все лодки могли вместить 1178 человек. 31 мая 1911 года "Титаник" был спущен на воду. Спустя десять месяцев, 2 апреля 1912 года, судно успешно прошло ходовые испытания. Экипаж лайнера под руководством капитан Эдварда Джона Смита насчитывал 885 человек. Из них 66 членов палубной команды, свыше 300 – машинной команды и порядка 500 человек обслуживающего персонала. В штате команды были два радиста. На "Титанике" также находилась гарантийная группа верфи "Харланд энд Вольф" (Harland & Wolff) в составе девяти человек, возглавляемая Томасом Эндрюсом, которая должна была наблюдать, описывать и устранять все возникающие неполадки в системах судна. Оркестр лайнера состоял из восьми человек. На "Титанике" было 762 каюты, которые делились на три класса. Предусматривались места для 2566 пассажиров. Каюты третьего класса, как и каюты команды, находились в трюмах, а их прогулочные зоны – на нижних палубах в кормовой части судна. От прогулочных палуб более состоятельных пассажиров они были отделены специальными заграждениями: на лестницах, ведущих на верхние палубы, были установлены складывающиеся металлические ворота, ключи от которых находились у стюардов. На борту "Титаника", отправлявшегося в первый рейс, находились 2224 человека (по другим данным 2223 человека). Из общего числа людей, купивших билеты на этот рейс, четверть составляли пассажиры первого класса, то есть люди весьма состоятельные (в пересчете на современные цены за каюту первого класса платили тысячи долларов). Перед выходом лайнера особо подчеркивалось, что на его борту в первом рейсе будут находиться 10 миллионеров, а в его сейфах – золото и драгоценности на сотни миллионов долларов. В плавание на "Титанике" отправились американский промышленник, наследник горного магната Бенджамин Гуггенхайм, американский миллионер и изобретатель Джон Джейкоб Астор с молодой супругой, военный помощник президентов США Теодора Рузвельта и Уильяма Говарда Тафта Арчибальд Уиллингем Батт, член конгресса США Исидор Штраус, актриса Дороти Гибсон, состоятельная общественная деятельница Маргарет Браун, британский модельер Люси Кристиана Дафф Гордон и многие другие известные и состоятельные люди того времени. 10 апреля 1912 года суперлайнер "Титаник" отплыл в свое единственное путешествие по маршруту Саутгемптон (Великобритания) – Нью-Йорк (США) с остановками в Шербуре (Франция) и Куинстауне (ныне Ков, Ирландия).11 апреля судно совершило последнюю запланированную остановку в Европе, в Куинстауне, и в тот же день отправилось в Нью-Йорк. Во время плавания погода была ясной, а море спокойным.14 апреля, после четырех дней плавания без происшествий, на "Титанике", имевшем беспроводной телеграф "Макрони", получили сообщения с других судов о наличии айсбергов в районе маршрута следования. Капитан немного изменил курс "Титаника", направив его дальше на юг, затем повернул на запад. К вечеру этого дня лайнер начал приближаться к району, где были айсберги. Температура падала и к девяти вечера опустилась до одного градуса выше нуля. Небо было звездным, но луна отсутствовала. Несмотря на грозящую опасность, лайнер шел со скоростью 22,5 узла. В 22.55 с находившегося недалеко судна Californian ("Калифорния") поступило сообщение, что ему пришлось остановиться из-за окружившего его плотного льда. Радист "Титаника", обрабатывавший сообщения пассажиров, счел предупреждение несрочным, так как оно не имело специального кода, и не передел его капитану. Около 23.40 наблюдатели увидели айсберг перед лайнером, позвонили в предупреждающий колокол и доложили об этом на мостик. Первый помощник капитана дал команду повернуть судно влево. "Титаник" стал разворачиваться, но не успел закончить маневр. Айсберг был слишком близко и задел борт лайнера. Шесть водонепроницаемых отсеков судна получили повреждения и стали наполняться морской водой. По мере их заполнения носовая часть лайнера опускалась все ниже и ниже, позволяя воде из-за недостаточной высоты водонепроницаемых отсеков переливаться из поврежденных в смежный и следующие за ним. Главный конструктор "Титаника", находившийся на нем, после осмотра сообщил, что судно неизбежно потонет.По приказу капитана радисты лайнера начали посылать сигналы бедствия, один из которых достиг направлявшегося в Средиземное море судна Carpathia ("Карпатия") примерно в 00.20 15 апреля. Пароход Carpathia, находившийся на расстоянии 58 морских миль (107 километров) от "Титаника", поспешил на помощь, но чтобы добраться ему потребовалось более трех часов. Спеша к терпящему бедствие лайнеру, судно смогло достигнуть рекордной скорости в 17,5 узла – при максимально возможной для него скорости в 14 узлов. Для этого капитан Carpathia приказал отключить все приборы, потребляющие электроэнергию, и отопление. На сигнал бедствия откликнулись и другие суда, но они были слишком далеко, а с замеченным рядом кораблем с "Титаника" не смогли связаться, как и с лайнером Californian, у которого радио было отключено на ночь.Капитан "Титаника" приказал спускать на воду спасательные шлюпки и сажать в них в первую очередь женщин и детей. Второй помощник капитана Чарлз Лайтоллер, руководивший спасением людей по левому борту лайнера, приказ исполнил досконально. Через него в шлюпки прошло всего несколько мужчин – в порядке минимальной "квоты" на гребцов. Первый помощник капитана Уильям Мэрдок на правом борту позволял грузиться мужчинам, если в очереди собиравшихся на палубе пассажиров не было женщин и детей. Первые шлюпки отходили от борта заполненными едва ли на треть. В одной из первых 65-местных шлюпок оказалось всего 12 человек. Поначалу пассажиры не хотели занимать места в лодках, потому что им казалось, что оставаться на "Титанике" было безопаснее. Потом, когда стало очевидно, что лайнер неуклонно погружается, шлюпки принялись загружать полностью, в перегруженную последнюю забралось сразу 70 человек. Две складные лодки из-за крена судна так и не смогли спустить. К 02.10 корма "Титаника" поднялась из воды под прямым углом. Через несколько минут на нем погас свет. Затем судно разломилось на две части. В 02.20 15 апреля "Титаник" затонул. Сотни пассажиров и членов экипажа ушли в ледяную воду. Опасаясь затопления, спасательные шлюпки, не подходили близко к месту трагедии, чтобы подобрать тех, кто плавал на поверхности. К тому времени, когда они смогли вернуться, почти все люди, оказавшиеся в воде, умерли от переохлаждения.Около 04.00 утра "Карпатия" прибыла на место крушения "Титаника". Судно приняло на борт 712 (по другим источникам 705 или 706) пассажиров и членов экипажа "Титаника", после чего отправилось в Нью-Йорк. 18 апреля "Карпатия" прибыла в этот американский город. Число погибших, по различным данным, составило от 1400 до 1523 человек. Вместе с "Титаником" погиб и его капитан, и его главный конструктор, и все восемь членов оркестра, которые продолжали играть до последних минут жизни лайнера. Согласно официальным данным, после катастрофы смогли спастись 189 членов экипажа (по другим данным 212), 60% пассажиров кают первого класса, 44% – кают второго класса, 25% – третьего класса.Расследование причин трагедии было проведено и в США, и в Великобритании. Ошибки капитана и членов экипажа "Титаника", массовая гибель пассажиров третьего класса, действия капитана корабля "Калифорния" вызвали наибольшие подозрения как у американских, так и у британских следователей. По итогам расследования Следственный подкомитет США пришел к выводу, что степень подготовленности команды была недостаточной, а дисциплина сильно запущенной, поэтому в критический момент абсолютная неготовность к действиям парализовала экипаж. В отличие от американского расследования, британская комиссия сосредоточилась в основном на проблемах мореплавания и навигации и гораздо меньше внимания уделила человеческим аспектам катастрофы. По мнению главы этой комиссии, не было ни конкретного человека, ни учреждения, которые можно было бы обвинить в том, что они своими действиями способствовали самой грандиозной морской катастрофе. После гибели "Титаника" была проведена первая Международная конференция по охране человеческой жизни на море (1913), на которой разработали правила, требующие нахождения на каждом судне достаточного количества спасательных шлюпок, необходимого для спасения всех людей, присутствующих на борту, а также проведения перед каждым рейсом учений по спасательным шлюпкам. Кроме того, предписали всем кораблям вести круглосуточное радиодежурство. Для наблюдения за айсбергами в северной части Атлантического океана и предупреждения судов об опасности был создан Международный ледовый патруль. Обломки погибшего "Титаника" оставались нетронутыми до тех пор, пока американский морской археолог Роберт Боллард и его французские коллеги не обнаружили их 1 сентября 1985 года на четырехкилометровой глубине в 325 милях (523 километра) к юго-востоку от побережья канадского острова Ньюфаундленд в международных водах. С тех пор было поднято около пяти тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков "Титаника". У останков судна побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. В 2000 году суд США запретил поднимать любые элементы с "Титаника". В 2012 году ЮНЕСКО взяло под охрану остов "Титаника" как находящееся под водой культурное наследие. О печально известном лайнере написаны десятки книг, сотни статей и очерков, поставлено несколько фильмов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

атлантический океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, титаник (судно), атлантический океан, юнеско, в мире, легендарный "титаник": история и современность