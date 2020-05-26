Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-26T03:22
https://ria.ru/20200526/1571968085.html
Суд разрешил поднять с затонувшего лайнера "Титаник" телеграф
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965983_0:56:800:506_1036x0_80_0_0_33fda8e32670871c843d461d251d8b1a.jpg
РИА Новости

Суд разрешил поднять с затонувшего лайнера "Титаник" телеграф

03:22 26.05.2020
2032
CC0 / NOAA/IFE/URI / Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантичского океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантичского океана
CC0 / NOAA/IFE/URI /
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Федеральный окружной суд США разрешил компании RMS Titanic, Inc. (RMST) достать с затонувшего лайнера телеграф "Макрони", чтобы его восстановить, сообщает Smithsonian Magazine.
Многие восприняли это известие в штыки, потому что считают корабль памятником 1500 погибшим и уверены, что "тревожить" его не стоит. Новое постановление идет вразрез с решением 2000 года, запретившим поднимать любые элементы с "Титаника".
Тем не менее, именно с этого телеграфа Джек Филлипс послал последние сигналы бедствия с тонущего судна в апреле 1912 года. Их получил корабль "Карпатия", который в результате сумел спасти около 700 из 2208 пассажиров.
Остов "Титаника", найденный к югу от Ньюфаундленда в 1985 году, развалился на две части. Он находится на глубине около трех тысяч метров под водой.
Многие организации, включая Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) резко возражают против плана восстановления телеграфа.
Выставка Титаник: как это было. Погружение в историю
22 января, 20:02
С затонувшего "Титаника" планируют поднять уникальный артефакт
701001
КультураНовости культурыТитаник (судно)США
Рекомендуем
Вертолет Ми-8
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Аргентина
В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
США планируют отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Актриса Людмила Поргина
Вдова Караченцова пожаловалась на безденежье
Выпускники на Михайловской набережной в Новосибирске
Последний звонок в России
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Печерский районный суд города Киева
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Полярные волки
В заповеднике на Камчатке сделали редкие фото полярных волков
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: США помешали принять резолюцию по COVID-19 из-за "намека на ВОЗ"
Генномодифицированные рыбки Danio rerio
Биологи открыли новый половой гормон
Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса Посейдон
Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 21584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве девочки
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
09:00В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
09:00Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра
08:56На борту разбившегося на Чукотке Ми-8 были три члена экипажа и техник
08:54При пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге пострадали двое
Лента новостейМолния