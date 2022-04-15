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Мединский стал самым богатым в администрации президента в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
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Мединский стал самым богатым в администрации президента в 2021 году
Мединский стал самым богатым в администрации президента в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
Мединский стал самым богатым в администрации президента в 2021 году
Помощник президента РФ Владимир Мединский в 2021 году получил самый большой доход среди сотрудников администрации президента РФ - согласно опубликованной... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:48
2022-04-15T17:48
политика
владимир мединский
антон вайно
алексей громов
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в 2021 году получил самый большой доход среди сотрудников администрации президента РФ - согласно опубликованной декларации, он заработал 106,77 миллиона рублей.В собственности у Мединского земельный участок (3 394 кв. м), и два жилых дома (153,5 и 451,7 кв. м). В пользовании также находится квартира (300,8 кв. м), сарай (40 кв. м) и беседка (75 кв. м). Супруга Мединского за год заработала 77,26 миллиона рублей. У нее в собственности квартира, семь нежилых помещений и еще одно в долевой (1/2) собственности, а также автомобиль "Ленд Ровер Рендж Ровер спорт").Глава кремлевской администрации Антон Вайно в 2021 году заработал 11,6 миллиона рублей, в 2020 доход составил чуть более 12 миллионов рублей. Первый замглавы администрации президента Алексей Громов задекларировал доход в 12,3 миллиона рублей, а Сергей Кириенко, который также занимает должность первого замглавы администрации, в 2021 году заработал 27,2 миллиона рублей. В собственности у него земельный участок более 7 тысяч квадратных метров, жилой дом почти 700 квадратных метров. В 2020 году Кириенко задекларировал свой доход в 30,56 миллиона рублей.Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в 2021 году заработал почти 13,6 миллиона рублей, а помощник главы гсоударства по междунарондой тематике Юрий Ушаков - 11,2 миллиона.Доходы советника президента РФ по культуре Владимира Толстого в 2021 году составили примерно 6.7 миллионов рублей. Согласно прошлой декларации, в 2020 году Толстой заработал более 6,5 миллионов рублей. Толстой задекларировал два земельных участка и две квартиры в собственности. Его супруга, согласно декларации, заработала в 2021 году более 3,8 миллионов рублей и имеет в долевой собственности земельный участок (1/3 доли в собственности) и жилой дом (1/3 доли в собственности).
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
https://ria.ru/20220415/dokhody-1783775042.html
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политика, владимир мединский, антон вайно, алексей громов, сергей кириенко, россия
17:48 15.04.2022
 
Мединский стал самым богатым в администрации президента в 2021 году

Помощник Путина Мединский за 2021 год заработал 106,77 миллиона рублей

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в 2021 году получил самый большой доход среди сотрудников администрации президента РФ - согласно опубликованной декларации, он заработал 106,77 миллиона рублей.
В собственности у Мединского земельный участок (3 394 кв. м), и два жилых дома (153,5 и 451,7 кв. м). В пользовании также находится квартира (300,8 кв. м), сарай (40 кв. м) и беседка (75 кв. м). Супруга Мединского за год заработала 77,26 миллиона рублей. У нее в собственности квартира, семь нежилых помещений и еще одно в долевой (1/2) собственности, а также автомобиль "Ленд Ровер Рендж Ровер спорт").
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 17:01
Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
Глава кремлевской администрации Антон Вайно в 2021 году заработал 11,6 миллиона рублей, в 2020 доход составил чуть более 12 миллионов рублей. Первый замглавы администрации президента Алексей Громов задекларировал доход в 12,3 миллиона рублей, а Сергей Кириенко, который также занимает должность первого замглавы администрации, в 2021 году заработал 27,2 миллиона рублей. В собственности у него земельный участок более 7 тысяч квадратных метров, жилой дом почти 700 квадратных метров. В 2020 году Кириенко задекларировал свой доход в 30,56 миллиона рублей.
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в 2021 году заработал почти 13,6 миллиона рублей, а помощник главы гсоударства по междунарондой тематике Юрий Ушаков - 11,2 миллиона.
Доходы советника президента РФ по культуре Владимира Толстого в 2021 году составили примерно 6.7 миллионов рублей. Согласно прошлой декларации, в 2020 году Толстой заработал более 6,5 миллионов рублей. Толстой задекларировал два земельных участка и две квартиры в собственности. Его супруга, согласно декларации, заработала в 2021 году более 3,8 миллионов рублей и имеет в долевой собственности земельный участок (1/3 доли в собственности) и жилой дом (1/3 доли в собственности).
Виктор Христенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 17:19
Муж Голиковой стал самым богатым среди супругов чиновников правительства
 
ПолитикаВладимир МединскийАнтон ВайноАлексей ГромовСергей КириенкоРоссия
 
 
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