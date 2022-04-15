17:08 15.04.2022 (обновлено: 17:19 15.04.2022)
Мантуров вновь стал самым богатым чиновником правительства
Глава Минпромторга Мантуров заработал почти 705 миллионов рублей в 2021 году
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Список самых богатых чиновников российского правительства третий год подряд возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.
При этом доход главы Минпромторга упал на 4,8%, по итогам 2020 года его заработок составил 740,413 миллиона рублей.
Согласно декларации, автопарк министра остался прежним: отечественная Lada Vesta и Тесла Х100D. Перечень объектов недвижимости во владении и пользовании главы Минпромторга и его супруги также не изменился. Доходы жены Мантурова за отчетный период выросли в 3,8 раза - до 52,4 миллиона рублей.
На втором месте по уровню доходов за 2021 год среди членов кабмина - вице-премьер Юрий Трутнев. Его доходы по итогам 2021 года составили 392,6 миллиона рублей, они выросли по сравнению с прошлым годом более чем в девять раз с 42,3 миллиона рублей. На третьем месте министр транспорта Виталий Савельев, при том что его доходы снизились - с 359,4 миллиона рублей до 130,9 миллиона рублей.
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Министр энергетики России Николай Шульгинов в 2021 году снизил доход до 124,6 миллиона рублей с 201,7 миллиона в 2020 году. Глава министерства владеет квартирой в 175 квадратных метров, двумя машиноместами и нежилым помещением в 8 квадратных метров. Также у Шульгинова имеются автомобили ГАЗ 21 и Dodge Ram 1500.
Замыкает пятерку по доходам среди министров глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев со 121 миллионом рублей, что на 12 миллионов меньше показателя годом ранее. Также у министра в собственности три земельных участка общей площадью 7 тысяч квадратных метров, одна квартира площадью 220 квадратных метров, четыре гаража, две хозпостройки общей площадью более 530 квадратных метров, а также газопровод низкого давления. У Патрушева шесть детей, у которых нет доходов.
Выбыл из пятерки самых состоятельных членов кабмина вице-премьер Дмитрий Чернышенко (его доход составил в 2021 году 45,7 миллиона рублей против 142,7 миллиона рублей в 2020 году). Самые скромные доходы у министра просвещения Сергея Кравцова, они составили 9,6 миллиона рублей против 9,463 миллиона в прошлом году.