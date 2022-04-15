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Мантуров вновь стал самым богатым чиновником правительства - РИА Новости, 15.04.2022
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Мантуров вновь стал самым богатым чиновником правительства
Мантуров вновь стал самым богатым чиновником правительства - РИА Новости, 15.04.2022
Мантуров вновь стал самым богатым чиновником правительства
Список самых богатых чиновников российского правительства третий год подряд возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2021 года... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:08
2022-04-15T17:19
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Список самых богатых чиновников российского правительства третий год подряд возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.При этом доход главы Минпромторга упал на 4,8%, по итогам 2020 года его заработок составил 740,413 миллиона рублей.Согласно декларации, автопарк министра остался прежним: отечественная Lada Vesta и Тесла Х100D. Перечень объектов недвижимости во владении и пользовании главы Минпромторга и его супруги также не изменился. Доходы жены Мантурова за отчетный период выросли в 3,8 раза - до 52,4 миллиона рублей.На втором месте по уровню доходов за 2021 год среди членов кабмина - вице-премьер Юрий Трутнев. Его доходы по итогам 2021 года составили 392,6 миллиона рублей, они выросли по сравнению с прошлым годом более чем в девять раз с 42,3 миллиона рублей. На третьем месте министр транспорта Виталий Савельев, при том что его доходы снизились - с 359,4 миллиона рублей до 130,9 миллиона рублей.Министр энергетики России Николай Шульгинов в 2021 году снизил доход до 124,6 миллиона рублей с 201,7 миллиона в 2020 году. Глава министерства владеет квартирой в 175 квадратных метров, двумя машиноместами и нежилым помещением в 8 квадратных метров. Также у Шульгинова имеются автомобили ГАЗ 21 и Dodge Ram 1500.Замыкает пятерку по доходам среди министров глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев со 121 миллионом рублей, что на 12 миллионов меньше показателя годом ранее. Также у министра в собственности три земельных участка общей площадью 7 тысяч квадратных метров, одна квартира площадью 220 квадратных метров, четыре гаража, две хозпостройки общей площадью более 530 квадратных метров, а также газопровод низкого давления. У Патрушева шесть детей, у которых нет доходов.Выбыл из пятерки самых состоятельных членов кабмина вице-премьер Дмитрий Чернышенко (его доход составил в 2021 году 45,7 миллиона рублей против 142,7 миллиона рублей в 2020 году). Самые скромные доходы у министра просвещения Сергея Кравцова, они составили 9,6 миллиона рублей против 9,463 миллиона в прошлом году.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, россия
17:08 15.04.2022 (обновлено: 17:19 15.04.2022)
 
Мантуров вновь стал самым богатым чиновником правительства

Глава Минпромторга Мантуров заработал почти 705 миллионов рублей в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Список самых богатых чиновников российского правительства третий год подряд возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.
При этом доход главы Минпромторга упал на 4,8%, по итогам 2020 года его заработок составил 740,413 миллиона рублей.
Согласно декларации, автопарк министра остался прежним: отечественная Lada Vesta и Тесла Х100D. Перечень объектов недвижимости во владении и пользовании главы Минпромторга и его супруги также не изменился. Доходы жены Мантурова за отчетный период выросли в 3,8 раза - до 52,4 миллиона рублей.
На втором месте по уровню доходов за 2021 год среди членов кабмина - вице-премьер Юрий Трутнев. Его доходы по итогам 2021 года составили 392,6 миллиона рублей, они выросли по сравнению с прошлым годом более чем в девять раз с 42,3 миллиона рублей. На третьем месте министр транспорта Виталий Савельев, при том что его доходы снизились - с 359,4 миллиона рублей до 130,9 миллиона рублей.
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Министр энергетики России Николай Шульгинов в 2021 году снизил доход до 124,6 миллиона рублей с 201,7 миллиона в 2020 году. Глава министерства владеет квартирой в 175 квадратных метров, двумя машиноместами и нежилым помещением в 8 квадратных метров. Также у Шульгинова имеются автомобили ГАЗ 21 и Dodge Ram 1500.
Замыкает пятерку по доходам среди министров глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев со 121 миллионом рублей, что на 12 миллионов меньше показателя годом ранее. Также у министра в собственности три земельных участка общей площадью 7 тысяч квадратных метров, одна квартира площадью 220 квадратных метров, четыре гаража, две хозпостройки общей площадью более 530 квадратных метров, а также газопровод низкого давления. У Патрушева шесть детей, у которых нет доходов.
Выбыл из пятерки самых состоятельных членов кабмина вице-премьер Дмитрий Чернышенко (его доход составил в 2021 году 45,7 миллиона рублей против 142,7 миллиона рублей в 2020 году). Самые скромные доходы у министра просвещения Сергея Кравцова, они составили 9,6 миллиона рублей против 9,463 миллиона в прошлом году.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаРоссия
 
 
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