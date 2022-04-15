14:33 15.04.2022 (обновлено: 15:47 15.04.2022)
Лавров и Мирзоян обсудили тему мирного договора между Ереваном и Баку
МИД сообщает, что Лавров и Мирзоян обсудили тему мирного договора между Ереваном и Баку
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Мирзоян обсудили в телефонном разговоре перспективы заключения мирного договора между Ереваном и Баку при содействии России, говорится в сообщении МИД.
Телефонный разговор министров состоялся в пятницу.
"Министры обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы. Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии", - отметили в министерстве.
Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили подготовку официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Россию 19-20 апреля, включая подписание пакета соглашений.
В пресс-службе МИД Армении сообщили, что Мирзоян подчеркнул важность посреднических усилий РФ, в том числе в качестве государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.
Шестого апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по карабахской проблеме, в них участвовал премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы - в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.