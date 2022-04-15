https://ria.ru/20220415/konflikt-1783726964.html

Лавров и Мирзоян обсудили тему мирного договора между Ереваном и Баку

Лавров и Мирзоян обсудили тему мирного договора между Ереваном и Баку - РИА Новости, 15.04.2022

Лавров и Мирзоян обсудили тему мирного договора между Ереваном и Баку

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Мирзоян обсудили в телефонном разговоре перспективы заключения мирного договора между Ереваном и Баку... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:33

2022-04-15T14:33

2022-04-15T15:47

в мире

сергей лавров

никол пашинян

ильхам алиев

армения

европейский совет

обсе

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Мирзоян обсудили в телефонном разговоре перспективы заключения мирного договора между Ереваном и Баку при содействии России, говорится в сообщении МИД.Телефонный разговор министров состоялся в пятницу."Министры обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы. Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии", - отметили в министерстве.Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили подготовку официального визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Россию 19-20 апреля, включая подписание пакета соглашений.В пресс-службе МИД Армении сообщили, что Мирзоян подчеркнул важность посреднических усилий РФ, в том числе в качестве государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.Шестого апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по карабахской проблеме, в них участвовал премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В армянском кабмине заявили, что Пашинян и Алиев по итогам встречи поручили своим МИД начать подготовку к мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Достигнута также договоренность до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы - в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220407/mir-1782263225.html

https://ria.ru/20220317/mid-1778650365.html

армения

нагорный карабах

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в мире, сергей лавров, никол пашинян, ильхам алиев, армения, европейский совет, обсе, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах