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МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 15.04.2022
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МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе
МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 15.04.2022
МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе
Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Ярымджа, говорится в бюллетене... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:01
2022-04-15T21:18
в мире
азербайджан
нагорный карабах
признание днр и лнр в россии
армения
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Ярымджа, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."В районе населенного пункта Ярымджа (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220415/konflikt-1783726964.html
азербайджан
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, признание днр и лнр в россии, армения
21:01 15.04.2022 (обновлено: 21:18 15.04.2022)
 
МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе

Минобороны сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе
Прохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Ярымджа, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В районе населенного пункта Ярымджа (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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