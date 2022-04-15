21:01 15.04.2022 (обновлено: 21:18 15.04.2022)
МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе
Минобороны сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе
Прохожие на одной из улиц города Степанакерта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Ярымджа, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"В районе населенного пункта Ярымджа (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.