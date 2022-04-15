https://ria.ru/20220415/karabakh-1783821339.html

МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе

МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 15.04.2022

МО: азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе

Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Ярымджа, говорится в бюллетене... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:01

2022-04-15T21:01

2022-04-15T21:18

в мире

азербайджан

нагорный карабах

признание днр и лнр в россии

армения

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в районе населенного пункта Ярымджа, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."В районе населенного пункта Ярымджа (Мардакертского района) зафиксировано нарушение азербайджанской стороной установленной линии соприкосновения", - говорится в сообщении.Отмечается, что российские миротворцы, взаимодействуя с представителями обеих сторон, урегулировали инцидент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220415/konflikt-1783726964.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, признание днр и лнр в россии, армения