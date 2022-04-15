В Ереване обвинили Пашиняна в готовности работать против России
Депутат армянского парламента Теванян обвинил Пашиняна в готовности работать против России
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Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян считает, что премьер страны Никол Пашинян готов работать против России ради сохранения своей власти.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что международное сообщество призывает Ереван немного снизить планку в вопросе статуса НКР, а также предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана. Он добавил, что если раньше армянская сторона ставила за основу статус Карабаха, из которого исходили гарантии безопасности и прав армян НКР, сейчас в основу ставятся гарантии безопасности и права, из которых исходит статус. По словам премьера, статус - не цель, а средство для обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.
По мнению депутата, недавние заявления Пашиняна в парламенте означали, что он торгуется с Турцией. "Армяно-турецкий процесс на самом деле является армяно-турецко-азербайджанским. Его заявления означали, что в результате этого процесса Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) должен быть оставлен Азербайджану, он получит за это гарантии сохранения власти, и если цена этого – работа против России, то он готов к этому", - сказал Теванян журналистам.
Депутат считает, что Пашинян открывает пространство для турецко-азербайджанского тандема, "путем включения Арцаха в состав Азербайджана, обессмысливания присутствия там российских миротворцев, и, в дальнейшем, вывода из Армении гюмрийской военной базы РФ". По его словам, заинтересованные в регионе страны – Россия, США, Франция, Иран – "готовятся к "постпашиняновской" Армении". "Они понимают, что даже если Пашиняну удастся реализовать свои планы, он не останется у власти", - сказал Теванян.
Депутат добавил, что "основными бенефициарами власти Пашиняна являются Азербайджан и Турция", "он удовлетворяет их требования и говоря о международном сообществе, требующем снизить планку в вопросе статуса Карабаха, армянский премьер подразумевает именно эти страны".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.