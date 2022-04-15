https://ria.ru/20220415/armeniya-1783682212.html

В Ереване обвинили Пашиняна в готовности работать против России

В Ереване обвинили Пашиняна в готовности работать против России - РИА Новости, 15.04.2022

В Ереване обвинили Пашиняна в готовности работать против России

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян считает, что премьер страны Никол Пашинян готов работать против России ради... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:59

2022-04-15T11:59

2022-04-15T11:59

в мире

армения

никол пашинян

россия

ереван

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ЕРЕВАН, 15 апр - РИА Новости. Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян считает, что премьер страны Никол Пашинян готов работать против России ради сохранения своей власти.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что международное сообщество призывает Ереван немного снизить планку в вопросе статуса НКР, а также предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана. Он добавил, что если раньше армянская сторона ставила за основу статус Карабаха, из которого исходили гарантии безопасности и прав армян НКР, сейчас в основу ставятся гарантии безопасности и права, из которых исходит статус. По словам премьера, статус - не цель, а средство для обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.По мнению депутата, недавние заявления Пашиняна в парламенте означали, что он торгуется с Турцией. "Армяно-турецкий процесс на самом деле является армяно-турецко-азербайджанским. Его заявления означали, что в результате этого процесса Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) должен быть оставлен Азербайджану, он получит за это гарантии сохранения власти, и если цена этого – работа против России, то он готов к этому", - сказал Теванян журналистам.Депутат считает, что Пашинян открывает пространство для турецко-азербайджанского тандема, "путем включения Арцаха в состав Азербайджана, обессмысливания присутствия там российских миротворцев, и, в дальнейшем, вывода из Армении гюмрийской военной базы РФ". По его словам, заинтересованные в регионе страны – Россия, США, Франция, Иран – "готовятся к "постпашиняновской" Армении". "Они понимают, что даже если Пашиняну удастся реализовать свои планы, он не останется у власти", - сказал Теванян.Депутат добавил, что "основными бенефициарами власти Пашиняна являются Азербайджан и Турция", "он удовлетворяет их требования и говоря о международном сообществе, требующем снизить планку в вопросе статуса Карабаха, армянский премьер подразумевает именно эти страны".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220413/karabakh-1783269447.html

https://ria.ru/20220114/normalizatsiya-1767857377.html

https://ria.ru/20220407/peregovory-1782200594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, никол пашинян, россия, ереван