08:27 15.04.2022 (обновлено: 10:00 15.04.2022)
Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Министр экономики Армении Керобян: Ереван перешел на оплату российского газа в рублях
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил РБК министр экономики республики Ваган Керобян.
"Нужно двигаться к национальным валютам. <...> Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", — пояснил чиновник.
Он уточнил, что цена формируется в долларах, но оплата идет рублями.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил изданию, что контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за него в рублях.
О стремлении стран — членов ЕАЭС уйти от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах накануне РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов. Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций против российской финансовой и банковской системы доля нацвалют в расчетах внутри союза превышала 70 процентов.
Вчера, 21:11Орешкин объяснил перевод оплаты за газ в рубли
Владимир Путин после введения масштабных экономических санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
Как пояснил накануне помощник президента Максим Орешкин, такая схема позволяет России максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.