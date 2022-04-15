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Армения перешла на оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 15.04.2022
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Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Армения перешла на оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 15.04.2022
Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил РБК министр экономики республики Ваган Керобян. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:27
2022-04-15T10:00
экономика
сергей куприянов
армения
россия
владимир путин
газпромбанк
газпром
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил РБК министр экономики республики Ваган Керобян.Он уточнил, что цена формируется в долларах, но оплата идет рублями.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил изданию, что контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за него в рублях.О стремлении стран — членов ЕАЭС уйти от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах накануне РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов. Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций против российской финансовой и банковской системы доля нацвалют в расчетах внутри союза превышала 70 процентов.Владимир Путин после введения масштабных экономических санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.Как пояснил накануне помощник президента Максим Орешкин, такая схема позволяет России максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html
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экономика, сергей куприянов, армения, россия, владимир путин, газпромбанк, газпром
08:27 15.04.2022 (обновлено: 10:00 15.04.2022)
 
Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Министр экономики Армении Керобян: Ереван перешел на оплату российского газа в рублях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил РБК министр экономики республики Ваган Керобян.
"Нужно двигаться к национальным валютам. <...> Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", — пояснил чиновник.
Он уточнил, что цена формируется в долларах, но оплата идет рублями.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил изданию, что контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за него в рублях.
О стремлении стран — членов ЕАЭС уйти от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах накануне РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов. Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций против российской финансовой и банковской системы доля нацвалют в расчетах внутри союза превышала 70 процентов.
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Владимир Путин после введения масштабных экономических санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
Как пояснил накануне помощник президента Максим Орешкин, такая схема позволяет России максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
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ЭкономикаСергей КуприяновАрменияРоссияВладимир ПутинГазпромбанкГазпром
 
 
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