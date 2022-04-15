https://ria.ru/20220415/armeniya-1783646045.html

Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения перешла на оплату российского газа в рублях - РИА Новости, 15.04.2022

Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил РБК министр экономики республики Ваган Керобян. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:27

2022-04-15T08:27

2022-04-15T10:00

экономика

сергей куприянов

армения

россия

владимир путин

газпромбанк

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780439579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_46bad4672b32707a0a7f718286da55db.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Армения начала платить за российский газ в рублях, сообщил РБК министр экономики республики Ваган Керобян.Он уточнил, что цена формируется в долларах, но оплата идет рублями.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил изданию, что контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за него в рублях.О стремлении стран — членов ЕАЭС уйти от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах накануне РИА Новости рассказал директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов. Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций против российской финансовой и банковской системы доля нацвалют в расчетах внутри союза превышала 70 процентов.Владимир Путин после введения масштабных экономических санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.Как пояснил накануне помощник президента Максим Орешкин, такая схема позволяет России максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.

https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html

https://ria.ru/20220414/rubl-1783579016.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей куприянов, армения, россия, владимир путин, газпромбанк, газпром