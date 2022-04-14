05:36 14.04.2022 (обновлено: 10:13 14.04.2022)
В МИД рассказали о стремлении стран ЕАЭС отказаться от расчетов в долларах
Дипломат Евдокимов заявил, что страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза стараются уйти от американской валюты во внутренней торговле, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов.
"Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара", — уточнил дипломат.
Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций против российской финансовой и банковской системы доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС превышала 70 процентов.
По словам Евдокимова, западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы в Содружестве независимых государств. Для противодействия этому необходимо адаптировать имеющиеся механизмы в области безопасности и координировать работу в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.