https://ria.ru/20220414/eaes-1783440731.html

В МИД рассказали о стремлении стран ЕАЭС отказаться от расчетов в долларах

В МИД рассказали о стремлении стран ЕАЭС отказаться от расчетов в долларах - РИА Новости, 14.04.2022

В МИД рассказали о стремлении стран ЕАЭС отказаться от расчетов в долларах

Страны Евразийского экономического союза стараются уйти от американской валюты во внутренней торговле, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T05:36

2022-04-14T05:36

2022-04-14T10:13

в мире

экономика

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза стараются уйти от американской валюты во внутренней торговле, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД Михаил Евдокимов.Он напомнил, что еще до введения беспрецедентных санкций против российской финансовой и банковской системы доля нацвалют в расчетах внутри ЕАЭС превышала 70 процентов.По словам Евдокимова, западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы в Содружестве независимых государств. Для противодействия этому необходимо адаптировать имеющиеся механизмы в области безопасности и координировать работу в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.Читайте полный текст интервью >>>

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, экономика, россия