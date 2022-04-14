https://ria.ru/20220414/evdokimov-1783319754.html

Михаил Евдокимов: Запад явно стремится подорвать интеграцию в СНГ

Михаил Евдокимов: Запад явно стремится подорвать интеграцию в СНГ - РИА Новости, 14.04.2022

Михаил Евдокимов: Запад явно стремится подорвать интеграцию в СНГ

Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы в рамках СНГ, поэтому страны содружества должны адаптировать механизмы, которые касаются обеспечения РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:00

2022-04-14T10:00

2022-04-14T17:03

интервью

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

одкб

евразийская экономическая комиссия

россия

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Западные страны стремятся подорвать интеграционные процессы в рамках СНГ, поэтому страны содружества должны адаптировать механизмы, которые касаются обеспечения безопасности. Об этом, а также о перспективах возвращения Украины к участию в работе содружества и мерах, которые принимают страны Евразийского экономического союза, чтобы уменьшить негативный эффект от западных санкций, рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.– Как бы вы охарактеризовали нынешний формат и перспективы участия Украины в структурах СНГ?– Украина продолжает оставаться государством-участником СНГ, препятствий для ее работы в рамках содружества нет. Вместе с тем с 2014 года Киев взял курс на сворачивание своей деятельности в организации – не присутствует на заседаниях высших уставных органов содружества, отозвал своих представителей с квотных должностей в исполнительном комитете СНГ, закрыл миссию при СНГ в Минске. Последовательно денонсируются многосторонние соглашения, не представляющие для Украины практического интереса.Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы относительно перспектив участия Украины в делах СНГ. Этот вопрос, как представляется, зависит от политической воли киевских властей.– Когда пройдут заседания Совета министров иностранных дел СНГ в этом году, какие вопросы будут включены в повестку дня? Планируется ли обсуждать ситуацию на Украине?– Заседания Совета министров иностранных дел СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе предварительно 13 мая, осенняя – в Нур-Султане 13 октября. Повестка дня весеннего заседания довольно насыщенна. Предполагается, что министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках содружества, обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, разумеется, ситуацию на Украине.Кроме того, планируется подвести итоги реализации в 2021 году двух важных документов – Плана межмидовских консультаций в рамках СНГ и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран содружества. С целью укрепления интеграционных связей на культурно-гуманитарном направлении ожидается принятие решения о запуске международного проекта "Молодежная столица СНГ". Предполагается также принять ряд решений по вопросам научной деятельности и развития туризма.– Сказываются ли антироссийские санкции на проектах по линии ЕАЭС? Существуют ли какие-либо риски для дальнейшего развития союза в этой связи? Или, напротив, санкционное давление подтолкнет партнеров к более масштабному экономическому сотрудничеству, например, к наращиванию поставок российских энергоносителей в страны ЕАЭС?– Взаимодействие наших стран в рамках союза с момента его создания способствовало преодолению "пятеркой" последствий кризисных ситуаций в мировой экономике. Из недавних примеров – успешная слаженная работа государств-членов ЕАЭС в условиях пандемии коронавирусной инфекции.При этом Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение.Безусловно, введенные Западом в последние месяцы в отношении России и Белоруссии беспрецедентные по своим масштабам незаконные односторонние ограничительные меры не могли не сказаться на государствах-членах ЕАЭС ввиду глубокой взаимосвязанности экономик в рамках единого рынка. На современном этапе основное внимание "пятерки" уделяется мерам по нивелированию негативных последствий западных санкций, обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами, как промышленными, так и сельскохозяйственными. Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения.Сейчас совместные проекты в промышленной и агропромышленной сферах становятся еще более актуальными. Мы это слышим и от наших партнеров по союзу. Большое содействие в этом вопросе странам оказывает Евразийская экономическая комиссия, которая обобщает различные перспективные проекты и готовит предложения по их совместной реализации. Продолжается активная работа по практической реализации утвержденного 17 марта перечня мер по повышению устойчивости экономик государств-членов союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности.Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара. Причем еще до введения Западом беспрецедентных ограничительных мер в отношении российской финансовой и банковской систем доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.Что касается наращивания поставок российских энергоносителей в государства-члена ЕАЭС, то мы готовы обсуждать этот вопрос в случае, если наши партнеры проявят соответствующую заинтересованность.– Не выражали ли другие страны желания войти в состав ЕАЭС или получить статус наблюдателя? Ведется ли какая-либо работа в этом направлении на постсоветском пространстве, в Азии, на Африканском континенте?– Постоянное расширение никогда не было самоцелью для ЕАЭС. Государства-члены ЕАЭС ориентируются на определенные практические выгоды, которые наши страны получают от углубления экономической интеграции. Это рост взаимной торговли, улучшение ее структуры за счет увеличения товаров с высокой добавленной стоимостью, снятие преград на пути перемещения капитала, услуг, трудовых ресурсов, общее укрепление социально-экономической стабильности в регионе.Интерес к повышению уровня взаимодействия с союзом на протяжении последних лет выражали не только наши партнеры по СНГ, но и страны дальнего зарубежья. В этой связи в ЕАЭС весьма активно используется диалоговое партнерство, которое подразумевает общее или комплексное взаимодействие с наднациональным органом союза – Евразийской экономической комиссией – и может быть зафиксировано меморандумом/декларацией о взаимопонимании/сотрудничестве между ЕЭК и третьей стороной. Данный формат не предполагает принятия юридических обязательств, а создает площадку для обсуждения текущего состояния сотрудничества и перспектив его развития, вопросов торгово-экономического регулирования, информационного обмена и прочее. Диалоговый формат позволяет зарубежным партнерам изучить структуру и механизм функционирования ЕАЭС, процедуру принятия решений в союзе, а также наладить прямой контакт по различным аспектам регулирования, отнесенным к компетенции ЕЭК.По линии комиссии подписано и реализуются более 70 подобных меморандумов, в том числе с рядом африканских и азиатских стран и региональных объединений, среди которых АСЕАН, Африканский союз, Камбоджа, Китай, Монголия, Марокко, Республика Корея, Сингапур, Таиланд и другие. В качестве эффективного инструмента по укреплению внешнеэкономических связей зарекомендовал себя имеющийся с 2018 года институт наблюдателей при ЕАЭС.На этапе становления союза предполагалось, что статус наблюдателя будет своего рода подготовительным этапом к более тесному взаимодействию с союзом, площадкой, где потенциальные кандидаты на вступление изучают его работу изнутри. В первую очередь речь шла о подключении наших ближайших соседей с пространства СНГ, представляющего собой территориальную и историко-культурную общность.Определенные успехи на данном направлении уже достигнуты, два государства СНГ получили данный статус: Молдавия с 14 мая 2018 года и Узбекистан с 11 декабря 2020 года. Третьим наблюдателем при Союзе стала Республика Куба, с 11 декабря 2020 года.Полагаем важным сосредоточить усилия на привлечении "союзных" наблюдателей и потенциальных кандидатов на вступление в ЕАЭС из круга ближайших соседей из стран СНГ. Предметный разговор с ними должен заключаться в систематическом и планомерном повышении уровня информированности партнеров о происходящих в рамках ЕАЭС процессах, экономических и иных выгодах взаимодействия с Союзом.– В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипотношений со всеми странами СНГ. С какими успехами мы подходим к юбилейной дате с точки зрения налаженного за это время в рамках содружества сотрудничества?– Конец прошлого и начало этого года, действительно, ознаменованы целой серией знаковых внешнеполитических событий. Речь идет не только о 30-летии установления дипотношений России со странами СНГ, но и о юбилее самого содружества, который мы отметили в декабре 2021 года.Становление и развитие СНГ пришлись на крайне сложный период нашей общей истории. На тот момент было важно смягчить последствия распада СССР, не допустить разрыва многоплановых связей бывших советских республик, найти оптимальную модель равноправного партнерства новых независимых государств. Реализации этих целей во многом способствовало создание СНГ.За 30 лет своего существования содружество прошло большой путь, стало не только востребованной площадкой для политдиалога, но и существенно расширило спектр своей практической деятельности. На сегодняшний день сотрудничество между государствами-участниками осуществляется в политической, экономической, правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах, в области науки, образования, здравоохранения, обеспечения безопасности и многих других. Поддерживаются тесные контакты по парламентской линии. Принято более 630 международных договоров, 568 из которых действуют. Можно с уверенностью сказать, что по разнообразию направлений взаимодействия и количеству участников реальной альтернативы содружеству в евразийском регионе в настоящее время не существует. Причем именно СНГ стало основой для появления на постсоветском пространстве новых, более продвинутых интеграционных объединений – ОДКБ, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии.Стратегическим документом на торгово-экономическом треке является действующий с 2011 года Договор о зоне свободной торговли. На его основе функционирует полноценный режим свободной торговли товарами, обеспечивающий недопущение дискриминации хозяйствующих субъектов из стран СНГ по сравнению с национальными производителями. На финальной стадии находятся переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами. Все большее внимание уделяется также вопросам цифровизации экономик, климатической проблематике и другим. Хорошим примером слаженной работы стран СНГ стало взаимодействие в период COVID-19. Содружество оперативно среагировало на этот вызов, запустило согласование конкретных мероприятий по сдерживанию пандемии и минимизации ее последствий, организовало интенсивный обмен информацией, опытом, научными и методическими наработками.В условиях, требовавших быстрого реагирования на стремительно изменяющуюся обстановку, оказалось критически важным, что между странами СНГ еще до начала пандемии была сформирована солидная договорная база в области здравоохранения, четко функционировали органы непосредственного взаимодействия профильных специалистов, включая Совет по сотрудничеству в области здравоохранения.Одним из российских приоритетов в СНГ является укрепление внешнеполитической координации. Ежегодно в рамках содружества принимаются совместные позиционные документы по актуальным международным темам. В 2021 году по инициативе России был утвержден целый ряд таких заявлений – по вопросам укрепления роли международного права, сотрудничества в области обеспечения биобезопасности, в сфере миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантий электорального суверенитета и другие. Выработка общих подходов по наиболее важным проблемам позволяет странам СНГ выступать в качестве группы единомышленников, говорить одним голосом на мировой арене, прежде всего, в ООН и других международных организациях.Тот факт, что при нынешней непростой геополитической и экономической ситуации, нарастании традиционных и появлении новых вызовов и угроз содружество остается ключевой диалоговой площадкой между бывшими советскими республиками, платформой для развития более продвинутых интеграционных объединений, свидетельствует о том, что такая модель совместного развития оказалась действительно успешной.В текущей обстановке особое значение приобретают сформированные в рамках СНГ механизмы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности и охраны внешних границ. По понятным причинам это направление сотрудничества является наименее публичным, но его значение неуклонно повышается. Данная тенденция стала особенно заметной на фоне кардинальных изменений в Афганистане, имеющих существенное влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии, а также в свете непрекращающихся попыток США и их союзников навязать свои практики и стандарты, закрепиться в регионе СНГ в военном плане, что чревато серьезными рисками и для России было бы неприемлемо.Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках содружества с ОДКБ и ШОС. Такая деятельность ведется. Здесь, однако, важно проявлять гибкость и творческий подход, не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества, Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки.Миграционная повестка также занимает в СНГ одно из приоритетных мест по понятным причинам – она имеет гуманитарную составляющую, напрямую затрагивает интересы граждан. Ведь основной мотивацией при объединении наших стран в содружество было стремление их народов сохранить духовную и историческую общность, наработанные в советский период связи, обеспечить экономический и социальный прогресс.В начале 1990-х годов в содружестве были созданы необходимые отраслевые органы и механизмы в области социально-трудовых отношений, сформирована правовая база по широкому спектру вопросов: это и соцзащита трудящихся, и порядок перевода денежных средств граждан по социально значимым платежам, и охрана труда. В конце 1990-х – начале 2000-х годов на первый план вышла борьба с незаконной миграцией, и миграционная политика стала тесно связана с проблемой обеспечения безопасности. Отсюда возникла потребность в формировании комплексной правовой базы сотрудничества по проблематике обмена информацией о нелегальных мигрантах, учета иностранных граждан, нелегально находящихся на их территориях. Затем велась масштабная работа по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы, впервые было подписано многостороннее соглашение в сфере занятости.Пандемия заострила вопрос об актуализации сформированной за период существования содружества правовой базы в этой сфере. В настоящее время миграционная политика находится под воздействием таких факторов, как дефицит трудовых ресурсов, необходимость дальнейшего совершенствования системы интеграции и адаптации мигрантов, развития ориентированных на эту категорию населения цифровых услуг. Важно адаптировать под такие вызовы и правовое регулирование, согласовав с партнерами по СНГ четкие и современные подходы к совместному реагированию на них, не забыв о том, что государства происхождения трудовых мигрантов также несут определенную долю ответственности за своих граждан. В целях выполнения этих задач по российской инициативе в прошлом году лидерами стран содружества было принято Заявление о развитии сотрудничества в сфере миграции.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780802652.html

https://ria.ru/20220329/matvienko-1780649564.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781608433.html

https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777664707.html

https://rsport.ria.ru/20220323/belorussiya-1779733786.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, евразийская экономическая комиссия, россия