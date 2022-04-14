21:11 14.04.2022 (обновлено: 22:42 14.04.2022)
Орешкин объяснил перевод оплаты за газ в рубли
Орешкин: перевод оплаты за газ в рубли направлен на обеспечение безопасности финансов
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Перевод в рубли расчетов за газ с недружественными странами направлен на обеспечение безопасности российских финансов, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что против России ведется экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков.
"И сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны", — пояснил Орешкин.
По его словам, стремление европейских коллег понятно: они хотят получать газ и не платить за него. Но в случае перевода расчетов в рубли, когда потребители будут осуществлять финальный платеж в российской валюте, замораживать они ничего не cмогут.
"И пока этот финальный этап оплаты не прошел, газ не считается оплаченным. Поэтому главная цель — это обезопасить финансы наших компаний, обезопасить финансы нашей страны для того, чтобы мы газ не поставляли на европейский рынок бесплатно", — добавил помощник президента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов: по словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов, то есть примерно половина золотовалютных резервов.
В ответ Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
Новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Ключевая роль отведена Газпромбанку: покупатель будет производить платеж в валюте контракта, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит средства на рублевый счет покупателя, а затем расплатится с поставщиком.