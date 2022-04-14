https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html

Орешкин объяснил перевод оплаты за газ в рубли

Орешкин объяснил перевод оплаты за газ в рубли - РИА Новости, 14.04.2022

Орешкин объяснил перевод оплаты за газ в рубли

Перевод в рубли расчетов за газ с недружественными странами направлен на обеспечение безопасности российских финансов, заявил помощник президента Максим Орешкин РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T21:11

2022-04-14T21:11

2022-04-14T22:42

экономика

владимир путин

россия

газпромбанк

московская биржа

максим орешкин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Перевод в рубли расчетов за газ с недружественными странами направлен на обеспечение безопасности российских финансов, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".Он отметил, что против России ведется экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. "И сама суть перехода на оплату за газ в рубли — это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны", — пояснил Орешкин.По его словам, стремление европейских коллег понятно: они хотят получать газ и не платить за него. Но в случае перевода расчетов в рубли, когда потребители будут осуществлять финальный платеж в российской валюте, замораживать они ничего не cмогут."И пока этот финальный этап оплаты не прошел, газ не считается оплаченным. Поэтому главная цель — это обезопасить финансы наших компаний, обезопасить финансы нашей страны для того, чтобы мы газ не поставляли на европейский рынок бесплатно", — добавил помощник президента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов: по словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов, то есть примерно половина золотовалютных резервов.В ответ Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Ключевая роль отведена Газпромбанку: покупатель будет производить платеж в валюте контракта, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит средства на рублевый счет покупателя, а затем расплатится с поставщиком.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, московская биржа, максим орешкин