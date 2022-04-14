https://ria.ru/20220414/zhirinovskiy-1783469578.html

Близкие и политики почтили память Жириновского

Близкие и политики почтили память Жириновского - РИА Новости, 14.04.2022

Близкие и политики почтили память Жириновского

Поминки по основателю и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому прошли в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве на девятый день со дня его смерти, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:04

2022-04-14T11:04

2022-04-14T11:30

владимир жириновский

общество

вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

сергей неверов

лдпр

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Поминки по основателю и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому прошли в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве на девятый день со дня его смерти, сообщает корреспондент РИА Новости.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Его отпевание прошло 8 апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронили политика на Новодевичьем кладбище.На поминках не присутствовали вдова Жириновского Галина Лебедева и его сын Игорь Лебедев, однако почтить память политика в четверг приехали на кладбище его родственники и близкие, в частности внебрачные сын Олег Эйдельштейн и дочь Анастасия Боцан-Харченко."Он очень многим помогал. Его земной путь, с другой стороны, для него самого был очень тяжелым. Самыми тяжелыми и страшными были последние два месяца потому что, к сожалению, он понимал, что он между жизнью и смертью. Понимание это, осознание, гораздо страшнее, чем сама смерть", - сказала Боцан-Харченко.Эйдельштейн рассказал о сакральных моментах, произошедших с ним после кончины Жириновского."В день его смерти в Москве и Подмосковье была ужасная погода… Даже погода прощалась с ним. На следующий день <…> такое песнопение стояло, что я еле сдерживал слезы", - рассказал он.Кроме этого, Эйдельштейн поделился, что отец приходил к нему во сне, спрашивал, все ли у него в порядке, и добавлял, что ему "не хватает ЛДПР".Почтить память усопшего приехали также политики - председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Сергей Неверов, члены фракции ЛДПР, а также представители других фракций. Так, врио руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что "ничего не проходит, вот эта горечь только становится сильнее".Взял слово и депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарев, по словам которого у Жириновского можно было "поучиться энергетике, силе, ярому патриотизму". Он добавил, что то наследие, которое оставил после себя Жириновский, станет для политиков "путеводной звездой"."Не хватает его сейчас, чтобы он своим метким словом поддержал наших бойцов (на Украине - ред.)", - заключил Пискарев.

https://ria.ru/20220413/zhirinovskiy-1783367776.html

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772333088.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир жириновский, общество, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), сергей неверов, лдпр, умер владимир жириновский