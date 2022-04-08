https://ria.ru/20220408/zhirinovskiy-1782466632.html

"Он был неким провидцем, это однозначно". Прощание с Владимиром Жириновским

"Он был неким провидцем, это однозначно". Прощание с Владимиром Жириновским - РИА Новости, 08.04.2022

"Он был неким провидцем, это однозначно". Прощание с Владимиром Жириновским

В Москве прощаются с Владимиром Жириновским, который ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:43

2022-04-08T12:43

2022-04-08T15:49

фото

владимир жириновский

умер владимир жириновский

москва

храм христа спасителя

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782477243_0:252:3077:1983_1920x0_80_0_0_697aaeeb70167251c2e2773f9532bf3d.jpg

В Москве прощаются с Владимиром Жириновским, который ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, владимир жириновский, умер владимир жириновский, москва, храм христа спасителя, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, дмитрий медведев, вячеслав володин, михаил дегтярев