Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах
Туристические объекты Алтая готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах
Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Туристические объекты Алтайского края готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах, заявил журналистам губернатор Виктор Томенко.
"Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона "Бирюзовая Катунь", и игорная зона "Сибирская монета", а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха", - заявил Томенко.
В рамках соглашения с туроператором FUN&SUN создана специальная программа для желающих провести отдых в Белокурихе.
"Мы готовы к приему гостей и в Белокурихе, и в туристических комплексах вдоль реки Катунь. Для проживания туристы могут выбрать объекты самого разного уровня: от экоотелей до глэмпингов, от санаториев до маленьких уютных гостиниц. Все работает для наших гостей - рестораны, кафе, пункты проката туристского оборудования, развлекательные комплексы и спа. Гости, конечно, смогут ознакомиться с достопримечательностями Алтая, его природой, культурой и историей, традициями и гастрономией", - сообщил глава региона.
Губернатор также проанонсировал туристические мероприятия, которые позволяют сделать отдых в регионе более интересным и разнообразным. Этим летом в крае пройдут международный гастрономический фестиваль "АХ! Фест!", всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", сибирский фестиваль триатлона, День России на Бирюзовой Катуни, фестиваль, посвященный творчеству группы The Beatles.
С начала лета на Алтай и в другие туристические регионы страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевок будет снижена.