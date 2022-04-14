https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html

Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах

Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах - РИА Новости, 14.04.2022

Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах

Туристические объекты Алтайского края готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах, заявил журналистам губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:16

2022-04-14T11:16

2022-04-14T11:16

алтайский край

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

алтайский край

виктор томенко

белокуриха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574373417_0:92:3080:1825_1920x0_80_0_0_9691f692c83bccf62d041b5bd38732f3.jpg

БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Туристические объекты Алтайского края готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах, заявил журналистам губернатор Виктор Томенко."Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона "Бирюзовая Катунь", и игорная зона "Сибирская монета", а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха", - заявил Томенко.В рамках соглашения с туроператором FUN&SUN создана специальная программа для желающих провести отдых в Белокурихе."Мы готовы к приему гостей и в Белокурихе, и в туристических комплексах вдоль реки Катунь. Для проживания туристы могут выбрать объекты самого разного уровня: от экоотелей до глэмпингов, от санаториев до маленьких уютных гостиниц. Все работает для наших гостей - рестораны, кафе, пункты проката туристского оборудования, развлекательные комплексы и спа. Гости, конечно, смогут ознакомиться с достопримечательностями Алтая, его природой, культурой и историей, традициями и гастрономией", - сообщил глава региона.Губернатор также проанонсировал туристические мероприятия, которые позволяют сделать отдых в регионе более интересным и разнообразным. Этим летом в крае пройдут международный гастрономический фестиваль "АХ! Фест!", всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", сибирский фестиваль триатлона, День России на Бирюзовой Катуни, фестиваль, посвященный творчеству группы The Beatles.С начала лета на Алтай и в другие туристические регионы страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевок будет снижена.

https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782933726.html

https://ria.ru/20220412/predpriyatiya-1783120294.html

россия

алтайский край

белокуриха

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алтайский край, виктор томенко, белокуриха, горно-алтайск