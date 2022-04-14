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Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах - РИА Новости, 14.04.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html
Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах
Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах - РИА Новости, 14.04.2022
Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах
Туристические объекты Алтайского края готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах, заявил журналистам губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:16
2022-04-14T11:16
алтайский край
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
алтайский край
виктор томенко
белокуриха
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БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Туристические объекты Алтайского края готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах, заявил журналистам губернатор Виктор Томенко."Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона "Бирюзовая Катунь", и игорная зона "Сибирская монета", а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха", - заявил Томенко.В рамках соглашения с туроператором FUN&amp;SUN создана специальная программа для желающих провести отдых в Белокурихе."Мы готовы к приему гостей и в Белокурихе, и в туристических комплексах вдоль реки Катунь. Для проживания туристы могут выбрать объекты самого разного уровня: от экоотелей до глэмпингов, от санаториев до маленьких уютных гостиниц. Все работает для наших гостей - рестораны, кафе, пункты проката туристского оборудования, развлекательные комплексы и спа. Гости, конечно, смогут ознакомиться с достопримечательностями Алтая, его природой, культурой и историей, традициями и гастрономией", - сообщил глава региона.Губернатор также проанонсировал туристические мероприятия, которые позволяют сделать отдых в регионе более интересным и разнообразным. Этим летом в крае пройдут международный гастрономический фестиваль "АХ! Фест!", всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", сибирский фестиваль триатлона, День России на Бирюзовой Катуни, фестиваль, посвященный творчеству группы The Beatles.С начала лета на Алтай и в другие туристические регионы страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевок будет снижена.
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туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алтайский край, виктор томенко, белокуриха, горно-алтайск
11:16 14.04.2022
 
Алтай готов принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах

Туристические объекты Алтая готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Туристические объекты Алтайского края готовы принять туристов, которые прилетят в регион на чартерах, заявил журналистам губернатор Виктор Томенко.
"Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона "Бирюзовая Катунь", и игорная зона "Сибирская монета", а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха", - заявил Томенко.
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В рамках соглашения с туроператором FUN&SUN создана специальная программа для желающих провести отдых в Белокурихе.
"Мы готовы к приему гостей и в Белокурихе, и в туристических комплексах вдоль реки Катунь. Для проживания туристы могут выбрать объекты самого разного уровня: от экоотелей до глэмпингов, от санаториев до маленьких уютных гостиниц. Все работает для наших гостей - рестораны, кафе, пункты проката туристского оборудования, развлекательные комплексы и спа. Гости, конечно, смогут ознакомиться с достопримечательностями Алтая, его природой, культурой и историей, традициями и гастрономией", - сообщил глава региона.
Губернатор также проанонсировал туристические мероприятия, которые позволяют сделать отдых в регионе более интересным и разнообразным. Этим летом в крае пройдут международный гастрономический фестиваль "АХ! Фест!", всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", сибирский фестиваль триатлона, День России на Бирюзовой Катуни, фестиваль, посвященный творчеству группы The Beatles.
С начала лета на Алтай и в другие туристические регионы страны запускают чартеры. Благодаря поддержке Ростуризма стоимость путевок будет снижена.
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