https://ria.ru/20220414/semena-1783550585.html
Аграрии Ленобласти поделятся семенами с фермерами ДНР и ЛНР
Аграрии Ленобласти поделятся семенами с фермерами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022
Аграрии Ленобласти поделятся семенами с фермерами ДНР и ЛНР
Аграрии Ленинградской области организуют сбор посевного материала для Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:55
2022-04-14T15:55
2022-04-14T15:55
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области организуют сбор посевного материала для Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, с просьбой поддержать фермеров ДНР и ЛНР, оказавшихся в сложной ситуации и помочь с посевной, на коллегии агропромышленного комплекса региона обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Есть просьба, исходя из наших возможностей, оказать помощь в семенном материале для того, чтобы провести весенние полевые работы в республиках", — сказал глава региона.Как отметили в пресс-службе областной администрации, руководители ведущих предприятий агропромышленного комплекса (АПК) области поддержали инициативу, понимая важность сохранения сельхозпроизводства на Донбассе.
https://ria.ru/20220413/gospodderzhka-1783305385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области организуют сбор посевного материала для Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, с просьбой поддержать фермеров ДНР и ЛНР, оказавшихся в сложной ситуации и помочь с посевной, на коллегии агропромышленного комплекса региона обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
"Есть просьба, исходя из наших возможностей, оказать помощь в семенном материале для того, чтобы провести весенние полевые работы в республиках", — сказал глава региона.
Как отметили в пресс-службе областной администрации, руководители ведущих предприятий агропромышленного комплекса (АПК) области поддержали инициативу, понимая важность сохранения сельхозпроизводства на Донбассе.
"Сегодня в Ленинградской области запас семян яровых зерновых культур составляет 110% от собственных потребности, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100% от потребности", — сообщили в обладминистрации, добавив, что в регионе к весенне-полевым работам вспахано зяби 19,6 тысячи гекторов (103,7%), органических удобрений вывезено на поля 1,39 миллиона тонн, внесено 835 тысяч тонн на площадь 17 тысяч гектаров (113%), минеральных удобрений приобретено 7 тысяч тонн (125%).