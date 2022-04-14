https://ria.ru/20220414/semena-1783550585.html

Аграрии Ленобласти поделятся семенами с фермерами ДНР и ЛНР

Аграрии Ленобласти поделятся семенами с фермерами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.04.2022

Аграрии Ленобласти поделятся семенами с фермерами ДНР и ЛНР

Аграрии Ленинградской области организуют сбор посевного материала для Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:55

2022-04-14T15:55

2022-04-14T15:55

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области организуют сбор посевного материала для Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, с просьбой поддержать фермеров ДНР и ЛНР, оказавшихся в сложной ситуации и помочь с посевной, на коллегии агропромышленного комплекса региона обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Есть просьба, исходя из наших возможностей, оказать помощь в семенном материале для того, чтобы провести весенние полевые работы в республиках", — сказал глава региона.Как отметили в пресс-службе областной администрации, руководители ведущих предприятий агропромышленного комплекса (АПК) области поддержали инициативу, понимая важность сохранения сельхозпроизводства на Донбассе.

https://ria.ru/20220413/gospodderzhka-1783305385.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, ленинградская область