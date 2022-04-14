https://ria.ru/20220414/raykin-1783513306.html

Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной

Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной - РИА Новости, 14.04.2022

Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной

Константин Райкин заявил, что хотел бы сделать государственной Высшую школу сценического искусства (ранее Театральная школа Константина Райкина). Об этом он... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:52

2022-04-14T13:52

2022-04-14T13:52

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Константин Райкин заявил, что хотел бы сделать государственной Высшую школу сценического искусства (ранее Театральная школа Константина Райкина). Об этом он рассказал в передаче "Наблюдатель" на телеканале "Россия. Культура". На днях стало известно, что актера уволили из основанном им же театральной школы. Об этом сообщили студенты вуза. Позднее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".

https://ria.ru/20220414/raykin-1783509369.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, знаменитости, звезды, константин райкин