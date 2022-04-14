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Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной - РИА Новости, 14.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220414/raykin-1783513306.html
Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной
Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной - РИА Новости, 14.04.2022
Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной
Константин Райкин заявил, что хотел бы сделать государственной Высшую школу сценического искусства (ранее Театральная школа Константина Райкина). Об этом он... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:52
2022-04-14T13:52
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Константин Райкин заявил, что хотел бы сделать государственной Высшую школу сценического искусства (ранее Театральная школа Константина Райкина). Об этом он рассказал в передаче "Наблюдатель" на телеканале "Россия. Культура". На днях стало известно, что актера уволили из основанном им же театральной школы. Об этом сообщили студенты вуза. Позднее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
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новости культуры, театр, знаменитости, звезды, константин райкин
13:52 14.04.2022
 
Райкин заявил, что хотел бы сделать свою Театральную школу государственной

Константин Райкин заявил, что хочет сделать свою Театральную школу государственной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин
Художественный руководитель Российского государственного театра Сатирикон имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Константин Райкин заявил, что хотел бы сделать государственной Высшую школу сценического искусства (ранее Театральная школа Константина Райкина). Об этом он рассказал в передаче "Наблюдатель" на телеканале "Россия. Культура".

"Если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза", — сказал Райкин.

На днях стало известно, что актера уволили из основанном им же театральной школы. Об этом сообщили студенты вуза.
Позднее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку "эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
13:31Культура
Райкин назвал ошибкой назначение ректором его театральной школы Полянкина
 
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