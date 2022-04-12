Рейтинг@Mail.ru
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220412/raykin-1783111423.html
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ
Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:48
2022-04-12T19:08
культура
новости культуры
театр
константин райкин
знаменитости
звезды
анна чиповская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576793389_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bef53d7f37924de5147c5d438e0c0b3d.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет журнал "Театр" со ссылкой на Студенческий совет учреждения. Студенты назвали решение неприемлемым и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию.По данным журнала, письмо поддержала актриса Анна Чиповская, выпускница мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ. "Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ", — заявила актриса.Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. Она готовит профессиональных режиссеров, актеров, театральных менеджеров, художников по свету, сценографов и звукорежиссеров. Также в учреждении проходят переподготовку и повышение кввалификации действующие работники театров.
https://ria.ru/20220404/ramt-1781838948.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576793389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a982fcbdba4cedde029c362460ff7e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, константин райкин, знаменитости, звезды, анна чиповская
14:48 12.04.2022 (обновлено: 19:08 12.04.2022)
 
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ

"Театр": Константина Райкина уволили с поста худрука его Театральной школы

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПьеса "Шутники" в театре "Сатирикон"
Пьеса Шутники в театре Сатирикон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет журнал "Театр" со ссылкой на Студенческий совет учреждения.

"С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин", — приводит заявление совета издание.

Студенты назвали решение неприемлемым и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию.
По данным журнала, письмо поддержала актриса Анна Чиповская, выпускница мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ.
Здание Российского академического молодежного театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 23:01Культура
Стали известны лауреаты премии Союза театральных деятелей
"Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ", — заявила актриса.
Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. Она готовит профессиональных режиссеров, актеров, театральных менеджеров, художников по свету, сценографов и звукорежиссеров. Также в учреждении проходят переподготовку и повышение кввалификации действующие работники театров.
 
КультураНовости культурыТеатрКонстантин РайкинЗнаменитостизвездыАнна Чиповская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала