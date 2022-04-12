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Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ
Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:48
2022-04-12T14:48
2022-04-12T19:08
культура
новости культуры
театр
константин райкин
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анна чиповская
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет журнал "Театр" со ссылкой на Студенческий совет учреждения. Студенты назвали решение неприемлемым и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию.По данным журнала, письмо поддержала актриса Анна Чиповская, выпускница мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ. "Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ", — заявила актриса.Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. Она готовит профессиональных режиссеров, актеров, театральных менеджеров, художников по свету, сценографов и звукорежиссеров. Также в учреждении проходят переподготовку и повышение кввалификации действующие работники театров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, театр, константин райкин, знаменитости, звезды, анна чиповская
14:48 12.04.2022 (обновлено: 19:08 12.04.2022)
Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ
"Театр": Константина Райкина уволили с поста худрука его Театральной школы
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет
журнал "Театр" со ссылкой на Студенческий совет учреждения.
"С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин", — приводит заявление совета издание.
Студенты назвали решение неприемлемым и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию.
По данным журнала, письмо поддержала актриса Анна Чиповская
, выпускница мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ.
"Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ", — заявила актриса.
Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. Она готовит профессиональных режиссеров, актеров, театральных менеджеров, художников по свету, сценографов и звукорежиссеров. Также в учреждении проходят переподготовку и повышение кввалификации действующие работники театров.