https://ria.ru/20220412/raykin-1783111423.html

Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ

Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022

Константина Райкина уволили из его Театральной школы, пишут СМИ

Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:48

2022-04-12T14:48

2022-04-12T19:08

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анна чиповская

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (известной как Театральная школа Константина Райкина), пишет журнал "Театр" со ссылкой на Студенческий совет учреждения. Студенты назвали решение неприемлемым и призвали Рособрнадзор обратить внимание на ситуацию.По данным журнала, письмо поддержала актриса Анна Чиповская, выпускница мастерской Райкина в Школе-студии МХАТ. "Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ", — заявила актриса.Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. Она готовит профессиональных режиссеров, актеров, театральных менеджеров, художников по свету, сценографов и звукорежиссеров. Также в учреждении проходят переподготовку и повышение кввалификации действующие работники театров.

https://ria.ru/20220404/ramt-1781838948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, константин райкин, знаменитости, звезды, анна чиповская