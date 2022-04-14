https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html

Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники

Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники

Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:21

2022-04-14T06:21

2022-04-14T06:21

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные путешественники наибольший интерес проявляют к Узбекистану и Турции, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Туту.ру".Так, в первую страну, отмечают аналитики, оформляется около 20 процентов билетов. "На втором месте — Турция с 11,3 процента бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения", — уточнили в "Туту.ру".Также в топ-10 у тех, кто летит за границу, входят Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция. Говоря о популярности туров по России, в сервисе отметили, что внутренние направления выбирают 89 процентов путешественников. "Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет", — указали специалисты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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