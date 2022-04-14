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Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html
Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники
Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники
Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T06:21
2022-04-14T06:21
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узбекистан
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные путешественники наибольший интерес проявляют к Узбекистану и Турции, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Туту.ру".Так, в первую страну, отмечают аналитики, оформляется около 20 процентов билетов. "На втором месте — Турция с 11,3 процента бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения", — уточнили в "Туту.ру".Также в топ-10 у тех, кто летит за границу, входят Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция. Говоря о популярности туров по России, в сервисе отметили, что внутренние направления выбирают 89 процентов путешественников. "Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет", — указали специалисты.
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туризм, новости - туризм, россия, ираэро, туту.ру, праздники, узбекистан, турция, армения, киргизия, азербайджан, белоруссия, израиль, грузия, греция, авиакомпания "азимут", аэрофлот, россия (авиакомпания), nordwind airlines, red wings airlines, s7 airlines, ютэйр, москва, санкт-петербург, калининград, сочи, минеральные воды, красноярск, махачкала, уфа, новосибирск, казань, екатеринбург, тюмень, иркутск, челябинск, самара, мурманск, сургут, хабаровск, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать в выходные, майские праздники, туристы
06:21 14.04.2022
 
Эксперты рассказали, в какие страны полетят россияне на майские праздники

Самыми популярными странами у туристов на майские праздники стали Узбекистан и Турция

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Сочи
Пассажиры в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные путешественники наибольший интерес проявляют к Узбекистану и Турции, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Туту.ру".
Так, в первую страну, отмечают аналитики, оформляется около 20 процентов билетов. "На втором месте — Турция с 11,3 процента бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения", — уточнили в "Туту.ру".
Также в топ-10 у тех, кто летит за границу, входят Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.
Говоря о популярности туров по России, в сервисе отметили, что внутренние направления выбирают 89 процентов путешественников. "Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет", — указали специалисты.
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