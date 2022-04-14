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Два катамарана проекта "Котлин" построят на СНСЗ

Два катамарана проекта "Котлин" построят на СНСЗ - РИА Новости, 14.04.2022

Два катамарана проекта "Котлин" построят на СНСЗ

Церемония закладки двух пассажирских катамаранов проекта "Котлин" – "Форт Кроншлот" и "Форт “Петр Первый”" состоялась на территории Средне-Невского... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

2022-04-14T13:56

морская держава

петергоф

санкт-петербург

кронштадт

морская держава

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Церемония закладки двух пассажирских катамаранов проекта "Котлин" – "Форт Кроншлот" и "Форт “Петр Первый”" состоялась на территории Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ).Как сообщили в пресс-службе предприятия, катамараны совмещают качества речного судна с низким волнообразованием и прибрежного – с повышенными мореходными свойствами.Суда будут использованы для нужд музейно-исторического парка "Остров фортов": помогут решить вопрос доставки пассажиров из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно, а также свяжут центр города со всеми значимыми объектами Невской губы – Стрельной, Петергофом, портом Морской фасад, Ломоносовым, Лахтой, Горской.Отмечается, что максимальная скорость судна составляет около 30 узлов. Строительство судов ведется под надзором Российского морского регистра судоходства.

https://ria.ru/20220321/suda-1778930004.html

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петергоф, санкт-петербург, кронштадт, морская держава