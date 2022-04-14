https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783483136.html

В Ульяновске заявили о готовности запустить производство гвоздей

В Ульяновске заявили о готовности запустить производство гвоздей - РИА Новости, 14.04.2022

В Ульяновске заявили о готовности запустить производство гвоздей

Производитель саморезов компания Prof-met из города Димитровграда Ульяновской области готова начать выпуск гвоздей, если будет оказана финансовая поддержка со... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:53

2022-04-14T11:53

2022-04-14T11:53

ульяновск

экономика

валентина матвиенко

россия

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САМАРА, 14 апр – РИА Новости. Производитель саморезов компания Prof-met из города Димитровграда Ульяновской области готова начать выпуск гвоздей, если будет оказана финансовая поддержка со стороны государства - сейчас это не выгодно, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Миридонов.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для нее стало открытием, что Россия не производит гвозди, а импортирует их. Она призвала привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес, который "наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию"."Если будет финансовая поддержка со стороны государства и если это будет выгодно, то мы без проблем запустим такое производство", - сказал Миридонов.Он пояснил, что делать гвозди намного проще, чем саморезы."Но ценник на проволоку, из которой делают гвозди, такой, что себестоимость гвоздей получается выше их конечной стоимости. Поэтому финансовой целесообразности делать гвозди в России нет", - объяснил Миридонов.

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Влада Копылова

ульяновск, экономика, валентина матвиенко, россия