https://ria.ru/20220413/zakon-1783336200.html

Пушков допустил ужесточение закона о запрете уравнивания СССР и нацистов

Пушков допустил ужесточение закона о запрете уравнивания СССР и нацистов - РИА Новости, 13.04.2022

Пушков допустил ужесточение закона о запрете уравнивания СССР и нацистов

Закон о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне может быть существенно ужесточен с учётом политической практики, считает... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:30

2022-04-13T15:30

2022-04-13T15:30

политика

совет федерации рф

алексей пушков

николай рыжков

германия

ссср

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Закон о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне может быть существенно ужесточен с учётом политической практики, считает один из его авторов, сенатор Алексей Пушков. Ранее в среду документ был одобрен Советом Федерации."Можно, конечно, подумать об ужесточении санкций. Я не думаю, что с учётом морально-нравственной обстановки в нашем обществе мы столкнёмся с валом таких приравниваний (роли СССР к нацистской Германии). Но в случае, если мы увидим, что мы сталкиваемся с такими реальными нарушениями, то в наших силах внести соответствующие поправки и существенно ужесточить закон уже с учётом политической практики", - заявил он на заседании Совфеда.В ходе обсуждения закона сенатор Николай Рыжков заявил, что будет голосовать против него, поскольку суммы штрафов, предусмотренные документом, настолько малы, что поддержка закона будет "нарушением всяких этических норм в отношении тех людей, которые погибли во имя будущего".Пушков подчеркнул, что закон в значительной степени носит "символический" характер. "Конечно, эти нарушения по их этическому содержанию не соответствуют тем наказаниям, которые в нем предусмотрены. Здесь важно, что мы вообще поставили эту тему и перешли от публичного осуждения к законодательному запрету таких действий", - сказал он.

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220128/berbok-1769994315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, алексей пушков, николай рыжков, германия, ссср, россия, великая отечественная война (1941-1945)