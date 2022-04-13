Пушков допустил ужесточение закона о запрете уравнивания СССР и нацистов
Сенатор Пушков допустил ужесточение закона о запрете уравнивания СССР и нацистов
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Закон о запрете отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне может быть существенно ужесточен с учётом политической практики, считает один из его авторов, сенатор Алексей Пушков. Ранее в среду документ был одобрен Советом Федерации.
"Можно, конечно, подумать об ужесточении санкций. Я не думаю, что с учётом морально-нравственной обстановки в нашем обществе мы столкнёмся с валом таких приравниваний (роли СССР к нацистской Германии). Но в случае, если мы увидим, что мы сталкиваемся с такими реальными нарушениями, то в наших силах внести соответствующие поправки и существенно ужесточить закон уже с учётом политической практики", - заявил он на заседании Совфеда.
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В ходе обсуждения закона сенатор Николай Рыжков заявил, что будет голосовать против него, поскольку суммы штрафов, предусмотренные документом, настолько малы, что поддержка закона будет "нарушением всяких этических норм в отношении тех людей, которые погибли во имя будущего".
Пушков подчеркнул, что закон в значительной степени носит "символический" характер. "Конечно, эти нарушения по их этическому содержанию не соответствуют тем наказаниям, которые в нем предусмотрены. Здесь важно, что мы вообще поставили эту тему и перешли от публичного осуждения к законодательному запрету таких действий", - сказал он.