https://ria.ru/20220413/vostochnyy-1783266814.html

Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного

Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 13.04.2022

Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:04

2022-04-13T11:04

2022-04-13T11:04

космос - риа наука

белоруссия

россия

совет федерации рф

амурская область

циолковский (наукоград)

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".Документ, внесенный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный". Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html

белоруссия

россия

амурская область

циолковский (наукоград)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, белоруссия, россия, совет федерации рф, амурская область, циолковский (наукоград), роскосмос