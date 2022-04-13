https://ria.ru/20220413/vostochnyy-1783266814.html
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 13.04.2022
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:04
космос - риа наука
белоруссия
россия
совет федерации рф
амурская область
циолковский (наукоград)
роскосмос
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".Документ, внесенный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный". Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html
белоруссия
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, белоруссия, россия, совет федерации рф, амурская область, циолковский (наукоград), роскосмос
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции космодрома Восточный