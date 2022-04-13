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Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 13.04.2022
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Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного - РИА Новости, 13.04.2022
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:04
космос - риа наука
белоруссия
россия
совет федерации рф
амурская область
циолковский (наукоград)
роскосмос
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".Документ, внесенный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный". Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html
белоруссия
россия
амурская область
циолковский (наукоград)
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космос - риа наука, белоруссия, россия, совет федерации рф, амурская область, циолковский (наукоград), роскосмос
11:04 13.04.2022
 
Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции Восточного

Совфед одобрил закон о привлечении белорусов к реконструкции космодрома Восточный

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный".
Документ, внесенный президентом России Владимиром Путиным, направлен на обеспечение строительства и реконструкции объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный" на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, а также на дальнейшее развитие и укрепление российско-белорусских отношений.
Закон позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории ЗАТО Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома "Восточный". Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:39
Лукашенко заявил о желании полететь в космос
 
Космос - РИА НаукаБелоруссияРоссияСовет Федерации РФАмурская областьЦиолковский (наукоград)Роскосмос
 
 
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