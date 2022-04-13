https://ria.ru/20220413/vmv-1783313302.html

СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне

СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне - РИА Новости, 13.04.2022

СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне

Совет Федерации одобрил закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:52

2022-04-13T13:52

2022-04-13T15:30

великая отечественная война (1941-1945)

политика

ссср

германия

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Как следует из документа, правонарушением будет считаться публичное уподобление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме Третьего рейха и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.Для граждан устанавливается административный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, юридическим лицам — от десяти до 50 тысяч.Повторное нарушение будет караться: для граждан — штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей или арестом до 15 суток; для должностных лиц — штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года; для юридических лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великая отечественная война (1941-1945), политика, ссср, германия, россия, совет федерации рф