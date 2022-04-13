Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/vmv-1783313302.html
СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне
СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне - РИА Новости, 13.04.2022
СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне
Совет Федерации одобрил закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:52
2022-04-13T15:30
великая отечественная война (1941-1945)
политика
ссср
германия
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758403817_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7ee44020f07a283650c8b16c3ec20100.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Как следует из документа, правонарушением будет считаться публичное уподобление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме Третьего рейха и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.Для граждан устанавливается административный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, юридическим лицам — от десяти до 50 тысяч.Повторное нарушение будет караться: для граждан — штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей или арестом до 15 суток; для должностных лиц — штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года; для юридических лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
ссср
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758403817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_164d78eb8e4326b593f42ca78e1b3b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великая отечественная война (1941-1945), политика, ссср, германия, россия, совет федерации рф
13:52 13.04.2022 (обновлено: 15:30 13.04.2022)
 
СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне

Совфед одобрил штрафы за отождествление СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Как следует из документа, правонарушением будет считаться публичное уподобление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме Третьего рейха и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 08:00
"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное
Для граждан устанавливается административный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, юридическим лицам — от десяти до 50 тысяч.
Повторное нарушение будет караться: для граждан — штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей или арестом до 15 суток; для должностных лиц — штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года; для юридических лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Европа боится денацификации
 
Великая Отечественная война (1941-1945)ПолитикаСССРГерманияРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала